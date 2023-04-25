Путин решил начать войну против Украины в 2021 году и верил, что все будет "быстро и безболезненно" – расследование

В материале говорится, что Путин принял решение напасть на Киев в феврале-марте 2021 года. Как рассказали источники СМИ, подготовка к вторжению шла почти год. Но все это время в Кремле "исходили из неверных предпосылок и расчетов", отметили расследователи.

Времена Януковича

Когда в 2010 году президентом Украины стал Виктор Янукович, он стал принимать решения, о "которых Москва не могла и мечтать во времена [президентства Леонида] Кучмы", говорится в материале. В частности, это отказ от интеграции Украины в НАТО, закон о статусе русского языка как регионального и заявления, что Голодомор – "проблема советской истории". Также Янукович отказался от Соглашения об ассоциации с ЕС. Целью Кремля было сближение с Украиной по образцу и подобию сближения с Беларусью, отметили расследователи. Параллельно Россия работала и по дипломатической линии, пытаясь отговорить Европу "заигрывать с Украиной", говорится в материале.

В 2012 году Путин стал больше проводить время наедине с книгами "определенного толка", пишет "Верстка". Как сказано в расследовании, для Путина создали специальную рабочую группу в администрации президента, которая подбирала ему книги и нужные страницы на заданную им тему.

В частности, российского президента интересовали философы Иван Ильин и Василий Розанов, а также российский националист Константин Крылов. К примеру, Ильин не считал Украину "по-настоящему самостоятельным государством", отметили расследователи. Крылов, в свою очередь, говорил, что Украина была "построена именно в составе СССР, зачастую в ущерб русскому населению".

Аннексия Крыма и Минские соглашения

Еще в январе 2014 года Путин не собирался захватывать Крым, рассказали "Верстке" три источника. Решение случилось спонтанно, когда в феврале Кремль понял, что участники Евромайдана "побеждают власть Януковича", пишет СМИ. Путин не ожидал, что аннексию Крыма поддержат внутри России. Потом началась оккупация других регионов Украины, но захватить удалось только часть Донецкой и Луганской областей. История с отделением Донбасса уже не была инициативой лично Путина.

"Это была инициатива ФСБшников, которые решили воспользоваться ситуацией и развязали всю эту историю", – рассказал "Верстке" близкий на то время к Путину источник.

Другой источник, близкий к администрации президента РФ, также рассказал, что в захвате Донецкой и Луганской областей не было специального плана.

"С Крымом была спецоперация, с Донбассом не было спецоперации, было несколько игроков, которые сказали Путину: "Давайте влезем, в Украине есть пророссийские силы, устроим контркампанию, мы не должны бросать людей", – сказал он.

Несмотря на вторжение российских войск на восток Украины в августе 2014 года, планов и готовности к полномасштабной войне тогда еще не было, пишет издание. В то время Кремль рассчитывал "перехитрить" украинские власти, говорится в материале, в частности, с помощью Минских соглашений.

"Путин сам лично участвовал в написании Минских соглашений. Он сам формулировал пункты, касающиеся статуса и касающиеся политического регулирования", – рассказал бывший участник переговорной группы.

Кремль рассчитывал, что Украина примет особый статус "ДНР" и "ЛНР". И таким образом в ее составе было бы "два инородных тела, которые Киеву не подчиняются". У Путина думали, что Донбасс можно будет использовать "для перестройки всей Украины", добавили расследователи.

Также источники рассказали, что в Кремле не использовали слово "война", но начали появляться заявления "Путин хочет всю Украину". Но тогда это воспринималось, "как какая-то блажь", пишет СМИ, потому что конфликт вокруг "ДНР/ЛНР" был выгоден "в тлеющем виде".

Президентство Зеленского

Как говорится в расследовании, после прихода к власти в Украине президента Владимира Зеленского в Кремле надеялись "переиграть неопытного политика", однако тот оказался "непростым переговорщиком". Во время первого телефонного разговора с Зеленским Путин вел себя "уважительно", рассказывал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Он отметил, что "чувствовалось, что Путин хочет найти точки соприкосновения".

По словам трех источников, Зеленский хотел перезагрузить отношения с Москвой, а его команда выходила на разных людей с консультациями. Путин также хотел договориться и рассчитывал запустить реализацию Минских соглашений. Но президент Украины отказался проводить выборы на Донбассе до передачи границы, отметила "Верстка".

С саммита в Париже в 2019 году Путин вернулся "в роли брошенной невесты", сказал изданию Александр Харебин, один из тех, кто разрабатывал внешнеполитическую стратегию Зеленского в составе его предвыборного штаба.

"Приезд Путина в Париж стал колоссальной ошибкой российского президента, который переоценил неподготовленность Зеленского и его команды. Из великого царя всея Руси Путин превратился чуть ли не в посмешище", – сказал он.

В феврале 2021 года в Украине были запрещены телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, владельцем которых был соратник Медведчука Тарас Козак. Как заявлял Зеленский, телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Санкции коснулись и лично Медведчука, которого вместе с женой включили в список расследования СБУ о финансировании терроризма.

Как отметили источники "Верстки", именно эти истории стали "последней каплей" в принятии Путиным решения о подготовке к военной операции".

"Он воспринял это как личный выпад. Существование Медведчука и его каналов – это был как мостик и надежда как-то ситуацию решить политическими методами. И вдруг Украина пошла на эскалацию. Ах вы на эскалацию решили пойти? Не поняли, с кем дело имеете?" – прокомментировал один из давних знакомых российского президента.

На решение Путина повлиял и сам Медведчук, который регулярно рассказывал российскому президенту о большой поддержке его лично и пророссийских настроениях в Украине. Решающую роль в принятии решения также сыграл друг Путина Юрий Ковальчук. Как отметили расследователи, Ковальчук и Путин с марта 2020 года "часами разговаривали о конфликте с Западом".

Полномасштабное вторжение

Решение о подготовке к операции было принято в конце февраля – начале марта 2021 года, за год до войны, говорится в материале. Сама подготовка проходила в строжайшей секретности. Путин действительно поверил, что можно сменить власть в Киеве "быстро и безболезненно", пишет СМИ. Один из источников рассказал, что за три месяца до войны в Кремле уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. За развитие каждого региона, по замыслу, должна была отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных корпораций.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не спорил, а "даже обрадовался" решению Путина, говорится в расследовании.

"Он не понимал, в каком состоянии армия находится, и ему было интересно. Он поверил в то, что Путин знает что-то, чего он не знает, и действительно думал, что будет что-то не сильно серьезнее аннексии Крыма", – рассказывает один из старых приятелей Путина.

Остальные элиты были поставлены перед фактом уже в день вторжения, говорится в материале.