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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин воюет за свою жизнь, а не за страну. РФ не остановится на Украине – Зеленский

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Зеленский считает, что Украина способна остановить Россию
Зеленский считает, что Украина способна остановить Россию
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин в ходе войны против Украины воюет за свою жизнь, а не за свою страну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью каналу Al Arabiya, которое вышло 23 апреля.

Зеленский в ходе беседы с журналистом поблагодарил союзников за поддержку Украины и призвал продолжать такую помощь. По его словам, помогая Украине, страны помогают себе: "потому что, прежде всего, это дешевая цена, которую [они] должны заплатить, поскольку Россия пойдет дальше". 

Он подчеркнул, что "Россия не остановится на Украине, и это ясно всем". Украина, по мнению Зеленского, способна остановить страну-агрессора. 

В этом же интервью Зеленский выразил уверенность в успехе украинского контрнаступления и подчеркнул, что украинцы верят в близость победы в войне. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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