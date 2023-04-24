Путин воюет за свою жизнь, а не за страну. РФ не остановится на Украине – Зеленский

Зеленский в ходе беседы с журналистом поблагодарил союзников за поддержку Украины и призвал продолжать такую помощь. По его словам, помогая Украине, страны помогают себе: "потому что, прежде всего, это дешевая цена, которую [они] должны заплатить, поскольку Россия пойдет дальше".
Он подчеркнул, что "Россия не остановится на Украине, и это ясно всем". Украина, по мнению Зеленского, способна остановить страну-агрессора.
В этом же интервью Зеленский выразил уверенность в успехе украинского контрнаступления и подчеркнул, что украинцы верят в близость победы в войне.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.