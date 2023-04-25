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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о российском наступлении: О чем мы говорим? "Вторая армия мира" штурмует населенный пункт Опытное? Это просто смешно

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Буданов рассказал об оперативно-тактической обстановке на Донбассе
Буданов рассказал об оперативно-тактической обстановке на Донбассе
Фото: gur.gov.ua

Российские войска сейчас не планируют начинать наступательные операции на каком-либо еще направлении, а те атаки, которые они проводят сейчас, – локального масштаба. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

Он прокомментировал слухи о том, что оккупанты, возможно, готовят третью попытку атаковать Угледар Донецкой области после двух неудач.

"Это, кстати, очень показательная история, максимально показательная. Она показательна по всем аспектам – начиная от того, кто вел там наступление, и заканчивая тем, к чему они пришли. Есть ли там большая угроза захвата города? Нет. А подробности давайте упустим", – предложил глава ГУР МО.

Буданов подчеркнул, что российские силы полностью перешли повсюду в позиционную оборону.

"Единственные места на фронте, где проходят их попытки, – это попытка в городе Бахмут [Донецкой области], это попытка охватить с севера город Авдеевка [Донецкой области], локальные боевые действия в городе Марьинка [Донецкой области]. И в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте, – просто попытка стереть населенный пункт с лица земли", – рассказал он.

Собственные сроки наступления на Авдеевку, по данным главы ГУР МО, оккупанты срывали уже дважды.

"Россияне поставили себе задачу (они уже дважды провалили срок и снова его продлили) провести охват города Авдеевка с северного направления. О юге даже речи они не вели. На юге от Авдеевки боевые действия идут с 2014 года. Понимаете, юг Авдеевки был очень рядом с линией разграничения. То есть если говорить, что там боевые действия, то нужно говорить, что они там девять лет идут", – уточнил глава украинской военной разведки.

Он пояснил, что речь идет о районе Опытного – Водяного (ниже, то есть южнее Авдеевки). Буданов не стал уточнять информацию о текущей тактической обстановке в секторе, назвав происходящее там "локальными действиями".

"Если далеко не каждый гражданин [Украины] найдет на карте Соледар [Донецкой области], то со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что на карте найти Опытное и Водяное под силу только людям, которые сталкивались с теми территориями. О чем мы говорим? "Вторая армия мира" штурмует населенный пункт Опытное? Это просто смешно", – сказал разведчик.

Попытки наступления примерно такого же масштаба, по оценке главы ГУР МО, оккупанты ведут на лиманском направлении.

"Бои в лесничестве в районе Луганской области – это мы уже совсем опускаемся к тактическому уровню. Если вы посмотрите на карту, что там в сторону Лимана [Луганской области] и где те боевые действия идут, вы удивитесь: это все идет в пределах одного леса... Для условно "второй армии мира" это несерьезный разговор", – подытожил Буданов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Американский Институт исследования войны (ISW) указывал 8 апреля, что наступление РФ захлебнулось и угасает вдоль всей линии фронта.

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