Пионтковский: Российская верхушка понимает: сейчас жизнь надо спасать, без Путина это будет гораздо легче. Скажут: "Здоровье Путина пошатнулось, товарищ Си прислал санитарный самолет – он отбыл в Пекин"

"Путин дискредитирован, российская политическая система дискредитирована, и создалась очень благоприятная возможность для этой группы убедить Путина. Я даже знаю человека, который его будет убеждать, – это, конечно, Юрий Ковальчук, единственный человек, на которого Путин смотрит немного снизу вверх", – сказал он.

Политолог считает, что именно Ковальчук понял, что "гениальный план мирового господства путем ядерного шантажа" России не удастся и "сейчас надо жизнь спасать", власть и собственность.

"Они это понимают, и без Путина делать это гораздо легче, и народу будет объяснить гораздо легче", – подчеркнул Пионтковский.

Он озвучил нарративы, которые могли бы преподнести российскому обществу в случае отстранения от власти нынешнего главы Кремля.

"Товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, и здоровье его покачнулось, несколько часов назад товарищ [председатель КНР] Си [Цзиньпин] прислал санитарный самолет, и он отбыл в Пекин. Мы – да, сражались героически, вот [главарь признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин взял Бахмут, но предатели в Генштабе [министр обороны Сергей] Шойгу и [начальник Генштаба РФ Валерий] Герасимов – они коррупционеры, они разворовали всю армию. Кстати, они арестованы, заседание суда уже прошло, завтра на Красной площади на лобном месте их повесят". Вот примерно так. Может, не повесят, может, четвертуют", – сказал Пионтковский.

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