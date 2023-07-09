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Пионтковский: Российская верхушка понимает: сейчас жизнь надо спасать, без Путина это будет гораздо легче. Скажут: "Здоровье Путина пошатнулось, товарищ Си прислал санитарный самолет – он отбыл в Пекин"

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Путин дискредитирован, считает Пионтковский
Путин дискредитирован, считает Пионтковский
Фото: ЕРА

Близкое окружение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина понимает, что спасти себя и свое имущество можно, сместив Путина от власти. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Путин дискредитирован, российская политическая система дискредитирована, и создалась очень благоприятная возможность для этой группы убедить Путина. Я даже знаю человека, который его будет убеждать, – это, конечно, Юрий Ковальчук, единственный человек, на которого Путин смотрит немного снизу вверх", – сказал он.

Политолог считает, что именно Ковальчук понял, что "гениальный план мирового господства путем ядерного шантажа" России не удастся и "сейчас надо жизнь спасать", власть и собственность.

"Они это понимают, и без Путина делать это гораздо легче, и народу будет объяснить гораздо легче", – подчеркнул Пионтковский.

Он озвучил нарративы, которые могли бы преподнести российскому обществу в случае отстранения от власти нынешнего главы Кремля.

"Товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, и здоровье его покачнулось, несколько часов назад товарищ [председатель КНР] Си [Цзиньпин] прислал санитарный самолет, и он отбыл в Пекин. Мы – да, сражались героически, вот [главарь признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин взял Бахмут, но предатели в Генштабе [министр обороны Сергей] Шойгу и [начальник Генштаба РФ Валерий] Герасимов – они коррупционеры, они разворовали всю армию. Кстати, они арестованы, заседание суда уже прошло, завтра на Красной площади на лобном месте их повесят". Вот примерно так. Может, не повесят, может, четвертуют", – сказал Пионтковский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Сергей Шойгу, Андрей Пионтковский, приговор, война России против Украины, Валерий Герасимов, Юрий Ковальчук
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