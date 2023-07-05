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Пионтковский: "Партия почетной капитуляции" во главе с Пригожиным во время мятежа одержала полную победу. Она взрыхлила почву для беседы с Путиным

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Пионтковский: Мятеж Пригожина был посланием Путину
Пионтковский: Мятеж Пригожина был посланием Путину
Фото: Иван Шаблов / Facebook

Мятеж в РФ, организованный владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, укрепил оппонентов президента страны-агрессора Владимира Путина. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"В России все осознали неизбежность поражения в войне, и собственно в верхушке определились сейчас две партии, я так условно называю. Первая – это партия "почетной ничьей". Это Путин и люди, сохраняющие ему верность. Количество этой партии сокращается, и за последние два дня она, кажется, сократилась драматически. Они присылают вам уже несколько месяцев всяких пап римских, Ли Хуэев (спецпредставитель Китая по делам Евразии. – "ГОРДОН"), каких-то представителей африканских племен... Все с одним и тем же – заставить Украину согласиться на некий план мира, прекращение огня, на то, что остаются значительные украинские территории у России. Путин продает это своему населению как "почетную ничью", – рассказал он.

Пионтковский отметил, что Украина без колебаний отвергает этот план, и Запад придерживается той же позиции. Официальная позиция американской администрации и западноевропейских партнеров очень четкая: никаких переговоров с Путиным, пока он не будет согласен на полный вывод оккупационных войск, подчеркнул он.

"Поэтому умные люди России поняли что "почетной ничьей" не получится. И вот эту партию умных людей я называю "партией почетной капитуляции". Это не противники войны, это отъявленные негодяи, это не люди, которые считают войну преступной, они не шокированы количеством преступлений... Нет, они хотят прежде всего сохранить свою власть и собственность. Они понимают что продолжение войны угрожает и тому и другому. Так вот, Пригожин – фронтмен этой партии", – сказал он.

Пионтковский считает, что благодаря мятежу Пригожина "партия почетной капитуляции" одержала полную победу в России.

"Она взрыхлила почву для своей беседы с Путиным. В общем это была демонстрация в какой-то степени для людей, но они не так важны и ничего не решают. Но в основном это было послание Путину: мол, у тебя нет лояльных структур, нет любящего тебя народа, поэтому нужно прислушаться к нашему совету, и этот совет последует", – сказал Пионтковский.

ВИДЕО
Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Андрей Пионтковский, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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