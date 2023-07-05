Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы"

"Я предложил, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", – сказал Резников.

В результате Ли Хуэй уехал из Киева, не ознакомившись с доказательствами, добавил министр обороны.

Контекст:

16–17 мая Ли Хуэй посетил Украину. С ним встречались президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и другие представители властей страны. В ходе визита в Киев спецпредставитель КНР заявил, что "панацеи для выхода из кризиса нет". Кулеба на встрече с китайским дипломатом сказал, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта.

По данным Воздушных сил ВСУ, ЗРК Patriot в мае – июне уничтожил 13 "Кинжалов", более 20 баллистических ракет и "другого российско-иранского хлама".