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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается использовать диверсантов на севере Украины – Наев

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Наев: Россия не оставляет попыток проведения боевых действий на этих направлениях. Мы это понимаем и принимаем все необходимые меры
Наев: Россия не оставляет попыток проведения боевых действий на этих направлениях. Мы это понимаем и принимаем все необходимые меры
Скриншот: Сергій Наєв / Telegram

На севере Украины наиболее "горячими" являются черниговское и сумское направления, где оккупанты обстреливают населенные пункты из артиллерии и минометов. Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил 18 июля, его заявление цитирует Military Media Center, созданный при Минобороны Украины.

Наев подчеркнул, что Генштаб ВСУ спрогнозировал возможные варианты развития событий на севере страны и предусматривает соответствующие меры по усилению позиций в случае возможного обострения обстановки. 

"Количество сил и средств на этом направлении по состоянию на сегодня достаточное для выполнения задач, возложенных на нас руководством государства, – добавил командующий. – По состоянию на сегодняшний день во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются черниговское и сумское направления. Российские оккупанты бьют по нашей территории из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, наносят удары с воздуха. Также отмечены попытки противника применять диверсионно-разведывательные группы". 

В результате российских атак страдают преимущественно гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, сообщил Наев. 

"Подразделения сил обороны адекватно и эффективно реагируют на эти проявления российской агрессии и делают все возможное для сохранения жизни людей. В целом Россия не оставляет попыток проведения боевых действий на этих направлениях. Мы это понимаем и принимаем все необходимые меры, в первую очередь для защиты мирного населения и усиления возможностей наших войск", – резюмировал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую и Черниговскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают эти регионы с российской территории. В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.  

В июне Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сумская область, граница, диверсанты, Черниговская область, артиллерия, война России против Украины, Сергей Наев, российские оккупанты
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