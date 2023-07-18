РФ пытается использовать диверсантов на севере Украины – Наев

Наев подчеркнул, что Генштаб ВСУ спрогнозировал возможные варианты развития событий на севере страны и предусматривает соответствующие меры по усилению позиций в случае возможного обострения обстановки.
"Количество сил и средств на этом направлении по состоянию на сегодня достаточное для выполнения задач, возложенных на нас руководством государства, – добавил командующий. – По состоянию на сегодняшний день во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются черниговское и сумское направления. Российские оккупанты бьют по нашей территории из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, наносят удары с воздуха. Также отмечены попытки противника применять диверсионно-разведывательные группы".
В результате российских атак страдают преимущественно гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, сообщил Наев.
"Подразделения сил обороны адекватно и эффективно реагируют на эти проявления российской агрессии и делают все возможное для сохранения жизни людей. В целом Россия не оставляет попыток проведения боевых действий на этих направлениях. Мы это понимаем и принимаем все необходимые меры, в первую очередь для защиты мирного населения и усиления возможностей наших войск", – резюмировал он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую и Черниговскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают эти регионы с российской территории. В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.
В июне Наев призвал жителей приграничных территорий Сумской области эвакуироваться. По его сообщению, границу Украины на севере укрепляют минными полями и противотанковыми рвами.