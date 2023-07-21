Оккупанты безуспешно наступают на востоке. Украинские войска в ходе тяжелых боев отбили атаки на лиманском направлении – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надежда, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский Лес, Диброва Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского Леса, Спорного и Дибровы Донецкой области", – сказано в сводке.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на шахтерском направлении российские оккупанты совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Угледара, Пречистовки, Нескучного, Благодатного Донецкой области.

"На бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии оккупантов украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе Григоровки Донецкой области. На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Маринки Донецкой области, проинформировали в Генштабе ВСУ

Там добавили, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе.