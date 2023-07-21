Оккупанты безуспешно наступают на востоке. Украинские войска в ходе тяжелых боев отбили атаки на лиманском направлении – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надежда, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский Лес, Диброва Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского Леса, Спорного и Дибровы Донецкой области", – сказано в сводке.
В Генштабе ВСУ сообщили, что на шахтерском направлении российские оккупанты совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Угледара, Пречистовки, Нескучного, Благодатного Донецкой области.
"На бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии оккупантов украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе Григоровки Донецкой области. На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки [Донецкой области]", – говорится в сообщении.
На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Маринки Донецкой области, проинформировали в Генштабе ВСУ
Там добавили, что на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 21 июля 2023 года, составили: около 240 690 военных убитыми, 8080 боевых бронированных машин, 4133 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.