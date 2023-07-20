Сырский озвучил численность оккупантов, которым противостоит украинская группировка войск "Хортица"

Командующий обратил внимание, что даже во время украинского наступления, которое идет в Запорожской области, российская армия продолжила перебрасывать с южного направления на восток Украины свои части. Он отмечает, что в основном это были части десантных или десантно-штурмовых войск, то есть подразделения, боеспособность которых принято считать высокой.

По мнению Сырского, это свидетельствует о значении, которое оккупанты придают восточному направлению. Он добавил, что российские войска не меняли тех задач, которые перед собой ставили, – захватчики нацелены на прорыв украинской обороны и выход на границы Донецкой области.

Командующий ОСГВ "Хортица" предостерег от недооценки российской армии. Он подчеркнул, что оккупанты имею численное преимущество и достаточный уровень оснащения, в первую очередь – средствами радиоэлектронной борьбы. У ВС РФ, по его данным, достаточное количество артиллерии, боеприпасов, значительное количество ракетных систем и преимущество в авиации.

Сырский добавил, что российские войска имеют количественное преимущество, особенно в артиллерии, и "значительное преимущество" в обеспечения своей группировки боеприпасами. Учитывая все эти факторы, на востоке Украины, по его словам, идут "действительно тяжелые бои", противник оказывает серьезное сопротивление и продвижение ВСУ идет медленно.

Говоря о ресурсах, имеющихся в его распоряжении, Сырский заметил, что войск, вооружения и боеприпасов "никогда не бывает достаточно".

"Для нас это особенно [важно], ведь очень велик размах зоны ведения боевых действий, [которые] ведутся по разным направлениям. И в целом российские войска имеют преимущество [в ресурсах на востоке Украины]", – подытожил Сырский.

26 апреля в Military Media Center, созданном Министерством обороны Украины, сообщали, что в общей сложности против украинских войск Россия на тот момент использовала около 369 тыс. человек личного состава и около 5,9 тыс. единиц тяжелого вооружения.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил 17 июля, что российские оккупанты в войне против Украины сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении – более 100 тыс. личного состава. По его словам, на вооружении этой группировки оккупантов есть более 900 танков и 555 артсистем, а также 370 реактивных систем залпового огня. 18 июля он уточнил, что такая российская группировка на этом направлении "появилась не вчера" и ВСУ на протяжении долгого времени успешно противостоят ей.