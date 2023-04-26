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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине воюют почти 370 тыс. оккупантов – Military Media Center

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Оккупанты наращивают группировку своих войск в Украине и не отказываются от замыслов полностью захватить Донецкую область
Оккупанты наращивают группировку своих войск в Украине и не отказываются от замыслов полностью захватить Донецкую область
Фото: EPA

Российские оккупанты направляют усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также на контроль над временно оккупированными территориями Украины. Для этого войска РФ усилили свою сухопутную группировку на один полк, сообщает в Telegram 26 апреля Military Media Center, созданный Министерством обороны Украины.

"Согласно последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований", – сказано в сообщении.

В общей сложности против украинских войск Россия на данный момент использует около 369 тыс. человек личного состава и около 5,9 тыс единиц тяжелого вооружения, подсчитали в Military Media Center.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ноябре заявил, что Россия воюет в Украине войсками "ужасного качества", а самые профессиональные и качественно подготовленные  российские кадровые военные с уже мертвы.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 марта заявил, что с начала войны в Украине погибли или ранены 220 тыс. российских военных.

Армия РФ только за январь 2023 года потеряла в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 26 апреля 2023 года, составили около 188 410 военных убитыми, 3692 танка, 308 самолетов, 294 вертолета и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

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