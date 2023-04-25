В британской разведке заметили, что российские потери в войне уменьшились на треть, и пояснили почему

"Среднесуточный уровень российских потерь, скорее всего, снизился примерно на 30% по сравнению с исключительно тяжелыми потерями начала года [январь – март 2023 года]", – отмечается в сводке.
В британской разведке подсчитали, что цифры, которые публикует Генеральный штаб ВСУ, свидетельствуют о снижении российских потерь от средних показателей 776 человек в день в марте до 568 в апреле.
Минобороны Великобритании подчеркивает, что не может проверить точную методологию подсчета, которую применяет Украина, но отмечает, что "общая тенденция, вероятно, верная".
(2/3) Figures released by the Ukrainian General Staff suggest a reduction from a daily average of 776 Russian casualties in March, to an average of 568 so far in April. Defence Intelligence cannot verify Ukraine’s exact methodology, but the general trend is likely accurate.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 25, 2023
"Потери российских войск, скорее всего, сократились, так как их попытка зимнего наступления не достигла своих целей и российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям", – резюмируют в британском военном ведомстве.
(3/3) Russia’s losses have highly likely reduced as their attempted winter offensive has failed to achieve its objectives, and Russian forces are now focused on preparing for anticipated Ukrainian offensive operations.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 25, 2023
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ноябре заявил, что Россия воюет в Украине войсками "ужасного качества", а самые профессиональные и качественно подготовленные российские кадровые военные с уже мертвы.
На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 марта заявил, что с начала войны в Украине погибли или ранены 220 тыс. российских военных.
Армия РФ только за январь 2023 года потеряла в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 апреля 2023 года, составили около 187 770 военных убитыми, 3688 танков, 308 самолетов, 294 вертолета и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.