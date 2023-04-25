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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке заметили, что российские потери в войне уменьшились на треть, и пояснили почему

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Оккупанты прекратили наступательные операции, характерные для начала 2023 года, и их потери стали меньше, заявляют в британской разведке
Оккупанты прекратили наступательные операции, характерные для начала 2023 года, и их потери стали меньше, заявляют в британской разведке
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram (архив)

Российские оккупанты в ходе развязанной ими войны в Украине в апреле 2023 года несут меньшие потери, чем в предыдущие месяцы, потому что перешли к обороне и готовятся к контрнаступлению ВСУ. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 25 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

"Среднесуточный уровень российских потерь, скорее всего, снизился примерно на 30% по сравнению с исключительно тяжелыми потерями начала года [январь – март 2023 года]", – отмечается в сводке.

В британской разведке подсчитали, что цифры, которые публикует Генеральный штаб ВСУ, свидетельствуют о снижении российских потерь от средних показателей 776 человек в день в марте до 568 в апреле.

Минобороны Великобритании подчеркивает, что не может проверить точную методологию подсчета, которую применяет Украина, но отмечает, что "общая тенденция, вероятно, верная".

"Потери российских войск, скорее всего, сократились, так как их попытка зимнего наступления не достигла своих целей и российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям", – резюмируют в британском военном ведомстве.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ноябре заявил, что Россия воюет в Украине войсками "ужасного качества", а самые профессиональные и качественно подготовленные  российские кадровые военные с уже мертвы.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 марта заявил, что с начала войны в Украине погибли или ранены 220 тыс. российских военных.

Армия РФ только за январь 2023 года потеряла в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 апреля 2023 года, составили около 187 770 военных убитыми, 3688 танков, 308 самолетов, 294 вертолета и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

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