В британской разведке заметили, что российские потери в войне уменьшились на треть, и пояснили почему

Оккупанты прекратили наступательные операции, характерные для начала 2023 года, и их потери стали меньше, заявляют в британской разведке Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram (архив)

"Среднесуточный уровень российских потерь, скорее всего, снизился примерно на 30% по сравнению с исключительно тяжелыми потерями начала года [январь – март 2023 года]", – отмечается в сводке.

В британской разведке подсчитали, что цифры, которые публикует Генеральный штаб ВСУ, свидетельствуют о снижении российских потерь от средних показателей 776 человек в день в марте до 568 в апреле.

Минобороны Великобритании подчеркивает, что не может проверить точную методологию подсчета, которую применяет Украина, но отмечает, что "общая тенденция, вероятно, верная".

(2/3) Figures released by the Ukrainian General Staff suggest a reduction from a daily average of 776 Russian casualties in March, to an average of 568 so far in April. Defence Intelligence cannot verify Ukraine’s exact methodology, but the general trend is likely accurate. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 25, 2023

"Потери российских войск, скорее всего, сократились, так как их попытка зимнего наступления не достигла своих целей и российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям", – резюмируют в британском военном ведомстве.