ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты впервые начали применять танк "Армата" в войне против Украины – росСМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российский танк "Армата" еще не вступал в боестолкновения с ВСУ, но уже обстреливает украинские позиции, сообщают российские пропагандисты
Российский танк "Армата" еще не вступал в боестолкновения с ВСУ, но уже обстреливает украинские позиции, сообщают российские пропагандисты
Фото: EPA (архив)

Российские вооруженные силы начали применять новейшие основные танки Т-14 "Армата" для ведения огня по украинским позициям, сообщило 25 апреля в Telegram российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

"Армату" задействуют только в обстрелах. В прямых штурмовых действиях эти танки пока не участвовали, сообщил агентству информированный источник.

По словам собеседника агентства, все "Арматы" в зоне боевых действий в Украине получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. С конца 2022 года экипажи Т-14 проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе, добавил он.

Впервые в боевых условиях танки "Армата" побывали еще в Сирии, утверждает "РИА Новости".

Танк Т-14 "Армата" впервые был представлен на параде Победы в Москве в 2015 году. Тогда он "прославился" тем, что заглох во время репетиции парада.

Sky News уточняет, что Кремль в свое время приказал изготовить 2300 танков "Армата". Известно, что танк Т-14 имеет беспилотную (необитаемую) башню, а экипаж управляет вооружением из изолированной бронированной капсулы, расположенной в лобной части корпуса танка. Наибольшая скорость этих танков по автодорогам составляет 80 км/ч.

В британской военной разведке 19 января заявили, что Россия может начать применять на поле боя танк Т-14 "Армата", хотя и "сильно рискует" при этом. По данным разведки Великобритании, в январе 2023 года российские войска "неохотно" принимали выделенный им первый транш танков Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии. По оценкам британской разведки, РФ могла изготовить "несколько десятков" Т-14.

Контекст:

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября 2022 года заместитель главы Пентагона Колин Каль.

В Генштабе ВСУ 31 декабря сообщили, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

С 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 187 770 оккупантов, 3688 танков, 7511 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, вооружение, военная техника, российская пропаганда, армия РФ, бронетехника, страна-агрессор, российская агрессия, Армата, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Галина ГРИШИНА
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Галина ГРИШИНА
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
Галина ГРИШИНА
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (219753)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (95208)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (50541)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (45921)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (29580)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (29198)
7
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (23166)
8
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля (21496)
 
 
 
 