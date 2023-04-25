Оккупанты впервые начали применять танк "Армата" в войне против Украины – росСМИ

Российский танк "Армата" еще не вступал в боестолкновения с ВСУ, но уже обстреливает украинские позиции, сообщают российские пропагандисты Фото: EPA (архив)

"Армату" задействуют только в обстрелах. В прямых штурмовых действиях эти танки пока не участвовали, сообщил агентству информированный источник.

По словам собеседника агентства, все "Арматы" в зоне боевых действий в Украине получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. С конца 2022 года экипажи Т-14 проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе, добавил он.

Впервые в боевых условиях танки "Армата" побывали еще в Сирии, утверждает "РИА Новости".

Танк Т-14 "Армата" впервые был представлен на параде Победы в Москве в 2015 году. Тогда он "прославился" тем, что заглох во время репетиции парада.

Sky News уточняет, что Кремль в свое время приказал изготовить 2300 танков "Армата". Известно, что танк Т-14 имеет беспилотную (необитаемую) башню, а экипаж управляет вооружением из изолированной бронированной капсулы, расположенной в лобной части корпуса танка. Наибольшая скорость этих танков по автодорогам составляет 80 км/ч.

В британской военной разведке 19 января заявили, что Россия может начать применять на поле боя танк Т-14 "Армата", хотя и "сильно рискует" при этом. По данным разведки Великобритании, в январе 2023 года российские войска "неохотно" принимали выделенный им первый транш танков Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии. По оценкам британской разведки, РФ могла изготовить "несколько десятков" Т-14.