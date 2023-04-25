Оккупанты впервые начали применять танк "Армата" в войне против Украины – росСМИ

"Армату" задействуют только в обстрелах. В прямых штурмовых действиях эти танки пока не участвовали, сообщил агентству информированный источник.
По словам собеседника агентства, все "Арматы" в зоне боевых действий в Украине получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. С конца 2022 года экипажи Т-14 проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе, добавил он.
Впервые в боевых условиях танки "Армата" побывали еще в Сирии, утверждает "РИА Новости".
Танк Т-14 "Армата" впервые был представлен на параде Победы в Москве в 2015 году. Тогда он "прославился" тем, что заглох во время репетиции парада.
Sky News уточняет, что Кремль в свое время приказал изготовить 2300 танков "Армата". Известно, что танк Т-14 имеет беспилотную (необитаемую) башню, а экипаж управляет вооружением из изолированной бронированной капсулы, расположенной в лобной части корпуса танка. Наибольшая скорость этих танков по автодорогам составляет 80 км/ч.
В британской военной разведке 19 января заявили, что Россия может начать применять на поле боя танк Т-14 "Армата", хотя и "сильно рискует" при этом. По данным разведки Великобритании, в январе 2023 года российские войска "неохотно" принимали выделенный им первый транш танков Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии. По оценкам британской разведки, РФ могла изготовить "несколько десятков" Т-14.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября 2022 года заместитель главы Пентагона Колин Каль.
В Генштабе ВСУ 31 декабря сообщили, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.
Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.
С 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 187 770 оккупантов, 3688 танков, 7511 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.