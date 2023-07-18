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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большая группировка войск РФ на купянском направлении появилась не вчера – Череватый

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Украинские военные сдерживают оккупантов на купянском направлении, отметил Череватый
Украинские военные сдерживают оккупантов на купянском направлении, отметил Череватый
Фото: EPA

Большая группировка войск РФ сосредоточена на купянском направлении давно. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радіо Свобода" 18 июля.

"Почему-то в обществе только сейчас появилось такое внимание к этому направлению. А уже длительное время там есть очень большая группировка войск противника, и он не одну неделю подряд пытается там перехватить инициативу, быть активным и прорвать нашу оборону. Много недель подряд ему это не удается", – сказал он.

По словам Череватого, это направление давно является "лидером" по артиллерийским обстрелам. За последние сутки оккупанты обстреляли его 536 раз и совершили 10 авианалетов.

"Мы несколько раз подчеркивали, что у них большая по объему группировка, у которой, к сожалению, есть еще достаточно снарядов и техники. Но качество личного состава этой группировки очень-очень вызывает сомнения. И мы неоднократно показывали в соцсетях их пленных", – заявил он.

Он отметил, что 100 тыс. военных – это большая цифра.

"Единственное – что как-то раньше... Возможно, вызвало резонанс, что я сравнил с советской группировкой в Афганистане, и до людей стало доходить, какое это большое количество. Но оно уже много месяцев подряд такое, и на самом деле это должен быть четкий маркер не какого-то страха, а наоборот – гордости и почета нашим силам обороны, которые много месяцев подряд и сдерживают, и уничтожают, и выбивают... Почему у них постоянно ротация? Потому что есть колоссальные потери. [...] Поэтому, да, это большая группировка, но мы уже несколько раз подчеркивали, что она не является очень качественно подготовленной и мотивированной [...] То есть это не вчера появилось 100 тыс. Плюс-минус эта цифра уже давно. [...] Да, она большая. Да, нужно учитывать ее размеры. Но эта цифра не является показателем угрозы или причин страха, а наоборот – показатель гордости за силы обороны Украины", – сказал спикер.

О том, что оккупанты перешли в наступление на купянском направлении, 17 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что россияне хотят "разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".

Череватый заявил 17 июля, что российские оккупанты в войне против Украины сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении – более 100 тыс. личного состава. По его словам, на вооружении этой группировки оккупантов есть более 900 танков и 555 артсистем, а также 370 реактивных систем залпового огня.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Купянск, обстрелы, война России против Украины, Сергей Череватый
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