Оккупанты безуспешно атаковали на четырех направлениях, пытаются прорвать оборону еще на двух – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "стойко держат оборону" на купянском и марьинском направлениях, также враг безуспешно атаковал на лиманском (район Надии Луганской области и Торского, Григоровки Донецкой области), бахмутском (в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области под плотным огнем артиллерии), авдеевском (в районе Авдеевки Донецкой области) и шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области) направлениях.

На всех этих направлениях оккупанты задействуют авиацию и ведут артиллерийские обстрелы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, "закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".