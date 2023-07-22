Оккупанты безуспешно атаковали на четырех направлениях, пытаются прорвать оборону еще на двух – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "стойко держат оборону" на купянском и марьинском направлениях, также враг безуспешно атаковал на лиманском (район Надии Луганской области и Торского, Григоровки Донецкой области), бахмутском (в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области под плотным огнем артиллерии), авдеевском (в районе Авдеевки Донецкой области) и шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области) направлениях.
На всех этих направлениях оккупанты задействуют авиацию и ведут артиллерийские обстрелы.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, "закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.