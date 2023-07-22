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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 640 оккупантов и 19 российских артсистем – Генштаб ВСУ

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Силы обороны ведут наступательные действия на нескольких направлениях
Силы обороны ведут наступательные действия на нескольких направлениях
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 241 330 российских оккупантов. Об этом 22 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 640 российских захватчиков.

Другие потери противника выглядят так:

  • танки – 4140 (+7);
  • боевые бронированные машины – 8096 (+16);
  • артиллерийские системы – 4629 (+19);
  • РСЗО – 693 (+1);
  • средства ПВО – 448 (+8);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11);
  • крылатые ракеты – 1298;
  • корабли / катера –18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7159 (+14);
  • специальная техника – 691 (+5).

Данные уточняются, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SGgLFqVZfDtRHmrpB9SmvkATgx9f6bAryGun5MjpHJ4qK8aKHGQhb653uA6AvzSgl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, наступление, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление, силы обороны Украины
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