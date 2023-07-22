У ВСУ есть средства, чтобы "загнать весь Черноморский флот ближе к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма" – замминистра обороны

"По сравнению с тем, как начиналась война, такие возможности есть. И они будут еще больше. И эти возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорили: загнать весь этот Черноморский флот ближе туда, к Туапсе, Новороссийску, и не давать им двигаться в зоне Крыма", – сказал он.

По словам Гаврилова, возможности Украины не ограничиваются только системами типа "Нептун" – есть и другие.

"Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше. Чем дольше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе. Чисто из-за технологических решений, которые у нас будут закрывать эту тему", – сказал он.