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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У ВСУ есть средства, чтобы "загнать весь Черноморский флот ближе к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма" – замминистра обороны

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В Минобороны заявили, что могут отгонять российские корабли
В Минобороны заявили, что могут отгонять российские корабли
Фото: EPA

Силы обороны Украины планируют оттеснить российские корабли к портам на территории РФ. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов на брифинге 21 июля, сообщает Military Media Center.

"По сравнению с тем, как начиналась война, такие возможности есть. И они будут еще больше. И эти возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорили: загнать весь этот Черноморский флот ближе туда, к Туапсе, Новороссийску, и не давать им двигаться в зоне Крыма", – сказал он.

По словам Гаврилова, возможности Украины не ограничиваются только системами типа "Нептун" – есть и другие.

"Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше. Чем дольше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе. Чисто из-за технологических решений, которые у нас будут закрывать эту тему", – сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Черное море
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