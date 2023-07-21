Украина получит от полной разблокировки портов больше, чем от отдельных ключевых партнеров – "Метинвест"

19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения Фото: depositphotos.com

"Для нас цена вопроса, если все корабли пойдут [через разблокированные порты], – $18 млрд в год, для них – от $80 до 100 млрд. Весь азово-черноморский бассейн Российской Федерации, все товары, выходящие через Босфор, – это вопрос 100 млрд. А мы как-то об этом вопросе немного забыли", – подчеркнул Водовиз.

Он отметил, что именно таким образом нужно ставить условия для россиян, так как они могут вывозить по морю все виды продукции, в то время как для Украины разрешено транспортировать только аграрную продукцию, из-за чего бюджет несет значительные потери.

"Помощь МВФ Украине за семь месяцев 2023 года составила 3,5 млрд. А налоги, которые Украина могла бы получить от открытых портов – это около $5 млрд. Это стоит того, чтобы этим вопросом занимались все в государстве? Наверное, стоит", – сказал руководитель.

Водовиз уточнил, что финансовая помощь от США Украине за 2022 год составила $18 млрд.

"Разблокировка портов нам также дает $18 млрд. И сразу уровень вопроса приобретает иное содержание, правильно? То есть это вопрос вообще выживания страны. Наши партнеры также должны понимать: открытие портов для экспорта всех видов продукции означает, что они уже могут уменьшить помощь, а значит, уменьшится нагрузка на их бюджет", – сказал он.