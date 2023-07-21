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Украина получит от полной разблокировки портов больше, чем от отдельных ключевых партнеров – "Метинвест"

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19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения
19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения
Фото: depositphotos.com

Украина должна использовать отказ России от "зерновой сделки" и разблокировать порты для экспорта всех видов продукции, так как это даст более $18 млрд поступлений ежегодно. Об этом заявил руководитель проектного офиса генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Александр Водовиз в эфире "5 канала".

"Для нас цена вопроса, если все корабли пойдут [через разблокированные порты], – $18 млрд в год, для них – от $80 до 100 млрд. Весь азово-черноморский бассейн Российской Федерации, все товары, выходящие через Босфор, – это вопрос 100 млрд. А мы как-то об этом вопросе немного забыли", – подчеркнул Водовиз.

Он отметил, что именно таким образом нужно ставить условия для россиян, так как они могут вывозить по морю все виды продукции, в то время как для Украины разрешено транспортировать только аграрную продукцию, из-за чего бюджет несет значительные потери.

"Помощь МВФ Украине за семь месяцев 2023 года составила 3,5 млрд. А налоги, которые Украина могла бы получить от открытых портов – это около $5 млрд. Это стоит того, чтобы этим вопросом занимались все в государстве? Наверное, стоит", – сказал руководитель.

Водовиз уточнил, что финансовая помощь от США Украине за 2022 год составила $18 млрд.

"Разблокировка портов нам также дает $18 млрд. И сразу уровень вопроса приобретает иное содержание, правильно? То есть это вопрос вообще выживания страны. Наши партнеры также должны понимать: открытие портов для экспорта всех видов продукции означает, что они уже могут уменьшить помощь, а значит, уменьшится нагрузка на их бюджет", – сказал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие".

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Гутерришу и Эрдогану продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

После истечения срока действия соглашения Россия нанесла ряд ударов по портовым городам Украины, уничтожив сельскохозяйственную инфраструктуру и около 60 тыс. тонн зерна.

19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. 20 июля Министерство обороны Украины сообщило, что Украина с 21 июля будет рассматривать все суда, которые будут следовать по Черному морю в направлении морских портов страны-агрессора РФ и украинских морских портов на оккупированных территориях, как перевозящие грузы военного назначения. 

Теги: транспорт, Украина, Черное море, экспорт, Метинвест, финансовая помощь, сделка, судоходство, соглашение, морские порты Украины, зерно, зерновой коридор
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