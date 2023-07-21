РФ ночью атаковала "Калибрами" Одесскую область. Уничтожила 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя

"Враг продолжает террор. И террор, безусловно, связан с "зерновой сделкой". Достаточно предсказуемо, но все же неприятно, этой ночью враг попал в агропредприятие в Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна, – непосредственно в ангары его хранения и в предприятие, где хранилась сельскохозяйственная техника. Враг атаковал ракетами "Калибр", выведя на дежурство ракетоноситель среди ночи и направив ракеты по очень сложному курсу", – рассказала она.
По словам Гуменюк, оккупанты использовали особенности акватории Черного моря и направили ракеты очень низко и максимально близко к государственной границе Украины.
"То есть провокация на провокации. И попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги, поскольку определение ракет в таких условиях очень сложное. Как только обнаружили – сразу сообщили, но именно в этот момент и произошло попадание", – добавила она.
Гуменюк рассказала, что сначала оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами, а когда на объекте работали спасатели, – нанесли удар еще одной ракетой, летевшей по такой же траектории.
"К счастью, спасатели успели пройти в укрытие, но повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники", – уточнила она.
Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что это четвертая атака за неделю на регион, оккупанты попали в терминал с зерном одного из предприятий области.
"Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь", – сообщил он.
С понедельника войска страны-агрессора выпустили 70 ракет и почти 90 дронов, нанося удары по югу Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский вечером 20 июля.
В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.
В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух района города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.
Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.