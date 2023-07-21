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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если кто-то там в РФ надеется сделать Черное море пространством произвола и терроризма, то у них это не получится

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Зеленский анонсировал переговоры с президентом Турции по "зерновому коридору"
Зеленский анонсировал переговоры с президентом Турции по "зерновому коридору"
Фото: president.gov.ua

На заседании ставки верховного главнокомандующего 21 июля обсуждался вопрос защиты от ударов страны-агрессора РФ. Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел заседание ставки. Длительное. Детально разобрали вопрос защиты наших городов и общин, наших портов от российских ударов. Если кто-то там в России надеется, что они смогут сделать Черное море пространством произвола и терроризма, то у них это не получится. Знаем, как защититься, видим в мире готовность работать вместе и в дальнейшем – и более активно, чтобы дать покой этому региону", – сообщил президент.

Зеленский также анонсировал переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по "зерновому коридору" вечером 21 июля.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/659109612463075/

Контекст:

С 17 июля войска страны-агрессора РФ выпустили 70 ракет и почти 90 дронов, нанося удары по югу Украины, сообщил Зеленский вечером 20 июля. Только на территории Одесской области от российского террора пострадало более 20 человек, среди них двое детей, указал президент на следующий день. Зеленский пообещал ответ РФ.

В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.

В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух районах города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.

Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей. В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.

Ночью 21 июля оккупанты нанесли удар по Одесской области "Калибрами", обстрелу подвергся терминал с зерном одного из предприятий области. Пострадали два человека.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Черное море, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, морские порты Украины, заседание, обращение
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