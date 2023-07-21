Зеленский: Если кто-то там в РФ надеется сделать Черное море пространством произвола и терроризма, то у них это не получится

"Провел заседание ставки. Длительное. Детально разобрали вопрос защиты наших городов и общин, наших портов от российских ударов. Если кто-то там в России надеется, что они смогут сделать Черное море пространством произвола и терроризма, то у них это не получится. Знаем, как защититься, видим в мире готовность работать вместе и в дальнейшем – и более активно, чтобы дать покой этому региону", – сообщил президент.

Зеленский также анонсировал переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по "зерновому коридору" вечером 21 июля.