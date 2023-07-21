Заседание ставки. Залужному и Неижпапе поручили подготовить меры для продолжения работы "зернового коридора"

Зеленский сообщил, что на ставке заслушали глубокий аналитический доклад украинской разведки по замыслам противника "на короткую и длительную перспективу" Фото: president.gov.ua

По словам президента, на заседании рассмотрели вопросы, касающиеся работы "зернового коридора", ситуации на фронте, также обсудили работу территориальных центров комплектования.

"Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры "зерновой инициативы". Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС [Алексея] Неижпапы и вице-премьера [Александра] Кубракова. Главкому [ВСУ Валерию] Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", – проинформировал он.

О ситуации на фронте докладывали Залужный, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский.

"Актуальная ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разведок по замыслам противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр [обороны Алексей] Резников, командующий [силами логистики] Гуляк, министр [по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр] Камышин", – рассказал Зеленский.

Кроме того, обсуждалась ситуация на северной границе, сообщил президент. Докладывали представители Госпогранслужбы, Службы внешней разведки и Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси, – отметил Зеленский. – Также идет комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результаты инспекции".