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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заседание ставки. Залужному и Неижпапе поручили подготовить меры для продолжения работы "зернового коридора"

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Зеленский сообщил, что на ставке заслушали глубокий аналитический доклад украинской разведки по замыслам противника "на короткую и длительную перспективу"
Зеленский сообщил, что на ставке заслушали глубокий аналитический доклад украинской разведки по замыслам противника "на короткую и длительную перспективу"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам президента, на заседании рассмотрели вопросы, касающиеся работы "зернового коридора", ситуации на фронте, также обсудили работу территориальных центров комплектования. 

"Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры "зерновой инициативы". Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС [Алексея] Неижпапы и вице-премьера [Александра] Кубракова. Главкому [ВСУ Валерию] Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", – проинформировал он. 

О ситуации на фронте докладывали Залужный, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский. 

"Актуальная ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разведок по замыслам противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр [обороны Алексей] Резников, командующий [силами логистики] Гуляк, министр [по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр] Камышин", – рассказал Зеленский. 

Кроме того, обсуждалась ситуация на северной границе, сообщил президент. Докладывали представители Госпогранслужбы, Службы внешней разведки и Главного управления разведки Минобороны Украины. 

"Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси, – отметил Зеленский. – Также идет комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результаты инспекции". 

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал заседания ставки более 25 раз, предыдущий раз – 18 июля

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Госпогранслужба, Владимир Зеленский, ЧВК Вагнер, инфраструктура, Александр Сырский, заседание, зерновой коридор, Александр Тарнавский
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