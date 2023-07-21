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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг 300 и 200". Сырский показал, как украинские военные ликвидируют оккупантов при помощи дронов

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ВСУ ведут наступательные действия на нескольких направлениях
ВСУ ведут наступательные действия на нескольких направлениях
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский 21 июля в Telegram показал, как украинские военные эффективно атакуют живую силу российских оккупантов при помощи дронов.

На опубликованном им видео запечатлена работа 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Сбросы с БПЛА от воинов. Враг 300 и 200", – подписал видео Сырский.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, наступление, война России против Украины, Александр Сырский, контрнаступление, силы обороны Украины
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