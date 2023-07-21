В Кабмине пока не обсуждают кандидатов на место Ткаченко – СМИ

В правительстве еще не определились, кого назначат на место Ткаченко Фото: depositphotos.com

Нового кандидата на пост министра не обсуждают и в Верховной Раде, сообщили источники СМИ в парламенте.

Как пишет издание со ссылкой на нескольких собеседников из ВРУ, на следующем заседании парламент уволит Ткаченко, но нового министра не назначит.

В таких обстоятельствах Минкульт возглавит исполняющий обязанности министра – первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев, отмечает "Украинская правда".

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды. А проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.