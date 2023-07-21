В Кабмине пока не обсуждают кандидатов на место Ткаченко – СМИ

Нового кандидата на пост министра не обсуждают и в Верховной Раде, сообщили источники СМИ в парламенте.
Как пишет издание со ссылкой на нескольких собеседников из ВРУ, на следующем заседании парламент уволит Ткаченко, но нового министра не назначит.
В таких обстоятельствах Минкульт возглавит исполняющий обязанности министра – первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев, отмечает "Украинская правда".
О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды. А проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.
Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.
В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа". 20 августа Ткаченко сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.
4 июня 2020 года Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.
11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности, решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.
Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, сообщали во фракции "Слуга народа".
Позднее Ткаченко заявлял, что не передумал уходить в отставку, но "обсуждения продолжаются". В конце концов министр тогда остался на должности.
В 2023 году на сайте Кабмина обнародовали петицию с призывом уволить Ткаченко. Она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов, но в правительстве сообщили, что оснований для увольнения министра нет.