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Ткаченко подал в отставку, заявив, что "средства на культуру не менее важны, чем на дроны"

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"Культура во время войны важна", прокомментировал министр свое заявление об уходе
"Культура во время войны важна", – прокомментировал министр свое заявление об уходе
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Александр Ткаченко подал в отставку с поста министра культуры и информационной политики Украины. Об этом 21 июля он написал в Telegram.

"Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке", – написал Ткаченко.

По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". 

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды. А проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко сказал, что удивлен словам президента. 

"Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", – уточнил министр.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа". 20 августа он сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.

4 июня 2020 года Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, сообщали во фракции "Слуга народа". 

Позднее Ткаченко заявлял, что не передумал уходить в отставку, но "обсуждения продолжаются". В конце концов он остался на должности.

В 2023 году на сайте Кабмина обнародовали петицию с призывом уволить Ткаченко. Она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов, но в правительстве сообщили, что оснований для увольнения министра нет.

Теги: культура, Александр Ткаченко, Минкульт, отставка
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