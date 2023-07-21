Ткаченко подал в отставку, заявив, что "средства на культуру не менее важны, чем на дроны"

"Культура во время войны важна", – прокомментировал министр свое заявление об уходе Фото: Tkachenko.UA / Telegram

"Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке", – написал Ткаченко.

По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны".

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды. А проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко сказал, что удивлен словам президента.

"Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", – уточнил министр.