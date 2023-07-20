Зеленский инициирует отставку министра культуры и информационной политики Украины

По его словам, на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем они обсуждали бюджетные расходы.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – сказал президент.

Сейчас Минкульт возглавляет Александр Ткаченко.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа". 20 августа он сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.

4 июня 2020 года Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, сообщали во фракции "Слуга народа".

Позднее Ткаченко заявлял, что не передумал уходить в отставку, но "обсуждения продолжаются". В конце концов он остался на должности.

В 2023 году на сайте Кабмина обнародовали петицию с призывом уволить Ткаченко. Она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов, но в правительстве сообщили, что оснований для увольнения министра нет.