"Продолжаются обсуждения". Ткаченко заявил, что его заявление об отставке находится в парламенте

"Новостей на этот счет нет. Заявление пока лежит [в парламенте], и продолжаются обсуждения по поводу дальнейших шагов", – сказал он.
В то же время, по словам Ткаченко, вопросы средств, которые направили на развитие культуры в госбюджете на 2022 год, теперь у него не вызывают обеспокоенности.
"Еще стоит кое-что проработать. Но 70–80% из того, что мы лоббировали, заложено", – заявил министр.
В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.
11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.
Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, возможно, фракция "Слуга народа" будет просить его остаться в должности министра, сообщил нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко.
Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил 15 ноября, что заявление Ткаченко об отставке поступило в Раду. Он обещал, что его рассмотрят, "когда будет время".
29 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял. что не видел заявления Ткаченко об отставке. Министр заявил, что его решение уйти с этой должности остается актуальным.