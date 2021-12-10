"Продолжаются обсуждения". Ткаченко заявил, что его заявление об отставке находится в парламенте

Ткаченко объявил об уходе в отставку в ноябре Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

"Новостей на этот счет нет. Заявление пока лежит [в парламенте], и продолжаются обсуждения по поводу дальнейших шагов", – сказал он.

В то же время, по словам Ткаченко, вопросы средств, которые направили на развитие культуры в госбюджете на 2022 год, теперь у него не вызывают обеспокоенности.

"Еще стоит кое-что проработать. Но 70–80% из того, что мы лоббировали, заложено", – заявил министр.