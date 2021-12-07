Стефанчук: Мне кажется, заявление Ткаченко об отставке до сих пор не зарегистрировано в Раде

"Я о нем [о заявлении] много слышал, но мне кажется, оно до сих пор не зарегистрировано в Верховной Раде. Я готов уточнить. Учитывая то, что он активно ходит и посещает заседания правительства, я думаю, что у человека могла измениться позиция", – сказал он.

Стефанчук заявил, что, по его информации, заявление "где-то в пути", но пообещал уточнить этот вопрос.