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Стефанчук: Мне кажется, заявление Ткаченко об отставке до сих пор не зарегистрировано в Раде

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Ткаченко заявлял о намерении уйти в отставку
Ткаченко заявлял о намерении уйти в отставку
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

Заявление министра культуры и информполитики Александра Ткаченко об отставке, скорее всего, не было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге 7 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я о нем [о заявлении] много слышал, но мне кажется, оно до сих пор не зарегистрировано в Верховной Раде. Я готов уточнить. Учитывая то, что он активно ходит и посещает заседания правительства, я думаю, что у человека могла измениться позиция", – сказал он.

Стефанчук заявил, что, по его информации, заявление "где-то в пути", но пообещал уточнить этот вопрос.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, возможно, фракция "Слуга народа" будет просить его остаться в должности министра, сообщил нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко.

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил 15 ноября, что заявление Ткаченко об отставке поступило в Раду. Он обещал, что его рассмотрят, "когда будет время".

29 ноября глава фракции "Слуша народа" Давид Арахамия заявлял. что не видел заявления Ткаченко об отставке. Министр заявил, что его решение уйти с этой должности остается актуальным.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, отставка, увольнение, Руслан Стефанчук, Кабмин, Министерство культуры и информационной политики
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