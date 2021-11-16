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"Пусть будет заложником ситуации". Фракция "Слуга народа" и гуманитарный комитет Рады не поддерживают отставку Ткаченко

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Гуманитарный комитет Рады планирует встретиться с Ткаченко для "внесения ясности по кадровому вопросу"
Гуманитарный комитет Рады планирует встретиться с Ткаченко для "внесения ясности по кадровому вопросу"
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Во фракции парламента "Слуга народа" и комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддерживают отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев и замглавы комитета, замглавы фракции Евгения Кравчук сказали журналистам в кулуарах Рады, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наш комитет не поддерживает это заявление. У нас был разговор с господином Александром – и мы надеемся, что все разногласия будут решены должным образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко. Такова позиция, насколько мне известно, всех членов нашего комитета", – заявил Потураев.

С аналогичной позицией выступила Кравчук.

"Я не общалась со всеми коллегами, но, исходя из тех разговоров, которые у меня были на съезде [партии], на заседании фракции, подавляющее большинство также не поддерживают эту отставку", – уточнила она.

Кравчук отметила, что заявление министра еще не зарегистрировано в парламенте, а потому комитет его не получил. По ее словам, члены комитета планируют встретиться с Ткаченко для "внесения ясности по кадровому вопросу", а также обсудить с ним планирование бюджета на 2022 год.

"Я думаю, что в ближайшие дни это будет решено. Мое мнение: господин Ткаченко отвечает занимаемой должности. Возможно, это его решение было достаточно эмоциональным: он был за границей на заседании ЮНЕСКО по наследию. Возможно, когда эмоции утихли, можно было переосмыслить это", – подчеркнула она.

Позднее глава фракции Давид Арахамия также заявил журналистам, что "Слуга народа" не намерена поддерживать отставку Ткаченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все об этом, во первых, услышали из новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он как-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе у него есть шансы быть уволенным", – заявил Арахамия.

На уточняющий вопрос, каким образом будет поступать фракция, он ответил: "Просто не будем голосовать – и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации".

Арахамия отметил, что фракция еще не обсуждала этот вопрос, потому что не получала запроса от министра. Политик считает, что Ткаченко должен был обсудить свое желание уйти в отставку с членами фракции "Слуга народа".

"Если он так почему-то не сделал, то получит последствия", – добавил Арахамия.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, возможно, фракция "Слуга народа" будет просить его остаться на должности министра, сообщил нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко.

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил 15 ноября, что заявление Ткаченко об отставке поступило в Раду. Он обещал, что его рассмотрят, "когда будет время".

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Минкульт, отставка, парламент, Слуга народа, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Министерство культуры и информационной политики
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