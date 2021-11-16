"Пусть будет заложником ситуации". Фракция "Слуга народа" и гуманитарный комитет Рады не поддерживают отставку Ткаченко

"Наш комитет не поддерживает это заявление. У нас был разговор с господином Александром – и мы надеемся, что все разногласия будут решены должным образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко. Такова позиция, насколько мне известно, всех членов нашего комитета", – заявил Потураев.

С аналогичной позицией выступила Кравчук.

"Я не общалась со всеми коллегами, но, исходя из тех разговоров, которые у меня были на съезде [партии], на заседании фракции, подавляющее большинство также не поддерживают эту отставку", – уточнила она.

Кравчук отметила, что заявление министра еще не зарегистрировано в парламенте, а потому комитет его не получил. По ее словам, члены комитета планируют встретиться с Ткаченко для "внесения ясности по кадровому вопросу", а также обсудить с ним планирование бюджета на 2022 год.

"Я думаю, что в ближайшие дни это будет решено. Мое мнение: господин Ткаченко отвечает занимаемой должности. Возможно, это его решение было достаточно эмоциональным: он был за границей на заседании ЮНЕСКО по наследию. Возможно, когда эмоции утихли, можно было переосмыслить это", – подчеркнула она.

Позднее глава фракции Давид Арахамия также заявил журналистам, что "Слуга народа" не намерена поддерживать отставку Ткаченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все об этом, во первых, услышали из новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он как-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе у него есть шансы быть уволенным", – заявил Арахамия.

На уточняющий вопрос, каким образом будет поступать фракция, он ответил: "Просто не будем голосовать – и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации".

Арахамия отметил, что фракция еще не обсуждала этот вопрос, потому что не получала запроса от министра. Политик считает, что Ткаченко должен был обсудить свое желание уйти в отставку с членами фракции "Слуга народа".

"Если он так почему-то не сделал, то получит последствия", – добавил Арахамия.