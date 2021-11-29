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ПОЛИТИКА

Арахамия сказал, что история с отставкой Ткаченко "осталась только в медиапространстве". Министр отреагировал

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Ткаченко: Мое решение об отставке остается актуальным
Ткаченко: Мое решение об отставке остается актуальным
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 29 ноября на брифинге после заседания фракции заявил, что не видел заявления об отставке министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, благодаря премьеру они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиапространстве", – сказал Арахамия. 

Ткаченко в комментарии "ГОРДОН" заявил, что не менял решения об отставке. 

"Мое решение об отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным: фракция ["Слуга народа"] совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", – сказано в заявлении Ткаченко, предоставленном его пресс-службой.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, возможно, фракция "Слуга народа" будет просить его остаться на должности министра, сообщил нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко.

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил 15 ноября, что заявление Ткаченко об отставке поступило в Раду. Он обещал, что его рассмотрят, "когда будет время".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Ткаченко, Минкульт, отставка, Давид Арахамия, Кабмин
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