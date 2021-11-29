Арахамия сказал, что история с отставкой Ткаченко "осталась только в медиапространстве". Министр отреагировал

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, благодаря премьеру они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиапространстве", – сказал Арахамия.

Ткаченко в комментарии "ГОРДОН" заявил, что не менял решения об отставке.

"Мое решение об отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным: фракция ["Слуга народа"] совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", – сказано в заявлении Ткаченко, предоставленном его пресс-службой.