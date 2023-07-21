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Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом по "зерновому коридору" вечером 21 июля

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Зеленский в телефонной беседе обсудит с Эрдоганом вопросы продовольственной безопасности
Зеленский в телефонной беседе обсудит с Эрдоганом вопросы продовольственной безопасности
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в пятницу, 21 июля, провести телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом глава Украинского государства сообщил в вечернем видеообращении 21 июля, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня вечером планируем провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", – рассказал Зеленский.

Эрдоган, в свою очередь, 21 июля заявил, что "вскоре" проведет телефонный разговор с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, не дожидаясь возможной встречи в августе. По словам Эрдогана, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, Владимир Зеленский, война России против Украины, зерновой коридор
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