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Эрдоган заявил, что у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки"

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Необходимо сделать все, чтобы "зерновое соглашение" продолжалось, заявил Эрдоган
Необходимо сделать все, чтобы "зерновое соглашение" продолжалось, заявил Эрдоган
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган 21 июля заявил, что "вскоре" проведет телефонный разговор с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, не дожидаясь возможной встречи в августе. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки". Он добавил: "Западные страны должны принять меры в этом отношении".

"У России тоже есть определенные ожидания. Если они оправдаются, Россия выступает за активную работу этого "зернового коридора", – подчеркнул президент Турции.

Он отметил, что Турция будет использовать все свои дипломатические инструменты, чтобы обеспечить возобновление зерновой сделки.

"Был достигнут консенсус, который служит человечеству в условиях войны, и мы сделаем все возможное, чтобы он продолжался", – сказал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, российская агрессия, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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