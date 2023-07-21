Эрдоган заявил, что у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки"

По словам Эрдогана, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки". Он добавил: "Западные страны должны принять меры в этом отношении".

"У России тоже есть определенные ожидания. Если они оправдаются, Россия выступает за активную работу этого "зернового коридора", – подчеркнул президент Турции.

Он отметил, что Турция будет использовать все свои дипломатические инструменты, чтобы обеспечить возобновление зерновой сделки.

"Был достигнут консенсус, который служит человечеству в условиях войны, и мы сделаем все возможное, чтобы он продолжался", – сказал он.