Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным продление "зернового соглашения"

Он отметил, что прекращение действия черноморского соглашения будет иметь ряд плохих последствий, "начиная от повышения мировых цен на продовольствие в некоторых регионах и заканчивая голодом", вследствие чего возможна новая волна миграции, считает Эрдоган.

"Мы без колебаний выступаем с инициативой, чтобы предотвратить это... Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с [президентом страны-агрессора России Владимиром] Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного движения", – заявил он.

Эрдоган назвал "зерновое соглашение" "жизненно важным" для человечества.

20 июля посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что Украина рассчитывает продолжить работу "зернового коридора" без участия России или вернуть РФ к соглашению с помощью Турции. Самой большой проблемой, по словам Боднара, остается страхование судов, которые решатся заходить в украинские порты. Украинская сторона предлагает в качестве решения создать фонд страхования, и уже есть компании, которые готовы принять в нем участие, рассказал он. Однако, по словам Боднара, необходима поддержка более широкого круга стран и лучшим ответом будет реализация формулы мира.