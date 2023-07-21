Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным продление "зернового соглашения"

Он отметил, что прекращение действия черноморского соглашения будет иметь ряд плохих последствий, "начиная от повышения мировых цен на продовольствие в некоторых регионах и заканчивая голодом", вследствие чего возможна новая волна миграции, считает Эрдоган.
"Мы без колебаний выступаем с инициативой, чтобы предотвратить это... Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с [президентом страны-агрессора России Владимиром] Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного движения", – заявил он.
Эрдоган назвал "зерновое соглашение" "жизненно важным" для человечества.
20 июля посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что Украина рассчитывает продолжить работу "зернового коридора" без участия России или вернуть РФ к соглашению с помощью Турции. Самой большой проблемой, по словам Боднара, остается страхование судов, которые решатся заходить в украинские порты. Украинская сторона предлагает в качестве решения создать фонд страхования, и уже есть компании, которые готовы принять в нем участие, рассказал он. Однако, по словам Боднара, необходима поддержка более широкого круга стран и лучшим ответом будет реализация формулы мира.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.