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Партнеры Украины будут помогать вывозить зерно – Белый дом

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Партнеры Украины будут помогать вывозить зерно сухопутными путями, заявил Кирби
Партнеры Украины будут помогать вывозить зерно сухопутными путями, заявил Кирби
Фото: EPA

США будут работать с Украиной, союзниками и партнерами, чтобы помочь вывезти зерно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью "Голосу Америки", опубликованном 20 июля.

Он отметил, что необходимо "серьезно" относиться к угрозе блокады экспорта зерна. 

"Мы работаем и будем работать с Украиной и нашими союзниками и партнерами, чтобы вывезти зерно из Украины”, – заявил Кирби.

По его словам, это, вероятнее всего, будут сухопутные пути. Он подчеркнул, что такой опыт уже есть, но это не так эффективно, как по морю. Сухопутными путями не удастся вывозить так много зерна, как по морю, отметил Кирби.

"Мы это понимаем, но не оставим попытки", – сказал он.

По его словам, "зерновое соглашение" было выгодным для всех сторон, включая российских фермеров. Кроме того, оно было "чрезвычайно полезно" для развивающихся стран, имеющих проблемы с продовольствием. Теперь эти проблемы усугубятся, в частности, на глобальном Юге – в Азии, Африке, Латинской Америке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 21 июля заявил, что "вскоре" проведет телефонный разговор с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить "зерновое соглашение". По словам Эрдогана, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении "зерновой сделки". Он добавил: "Западные страны должны принять меры в этом отношении".

"У России тоже есть определенные ожидания. Если они оправдаются, Россия выступает за активную работу этого "зернового коридора", – подчеркнул президент Турции.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Белый дом, Джон Кирби, фермеры, сделка, соглашение, зерно, зерновой коридор
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