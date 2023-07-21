Россия может атаковать корабли в Черном море под фальшивым флагом – глава ЦРУ

"Мы видим некоторые очень тревожные признаки того, что русские рассматривают операции под ложным флагом, на которых мы также акцентировали в преддверии войны, – другими словами, рассматривают способы, которыми они могут совершать нападения на суда в Черном море, а затем обвиняют, пытаются обвинить в этом украинцев", – сказал Бернс.

Таким образом, он повторил предупреждение спикера Совета национальной безопасности США Адама Ходжа о возможных атаках со стороны РФ с целью обвинить в нападениях Украину.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявления о подготовке РФ нападений на суда "чистой выдумкой", пишет пропагандистское агентство "РИА Новости". Он заявил, что это якобы "противоречит подходам" России.