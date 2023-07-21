Россия может атаковать корабли в Черном море под фальшивым флагом – глава ЦРУ

"Мы видим некоторые очень тревожные признаки того, что русские рассматривают операции под ложным флагом, на которых мы также акцентировали в преддверии войны, – другими словами, рассматривают способы, которыми они могут совершать нападения на суда в Черном море, а затем обвиняют, пытаются обвинить в этом украинцев", – сказал Бернс.
Таким образом, он повторил предупреждение спикера Совета национальной безопасности США Адама Ходжа о возможных атаках со стороны РФ с целью обвинить в нападениях Украину.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявления о подготовке РФ нападений на суда "чистой выдумкой", пишет пропагандистское агентство "РИА Новости". Он заявил, что это якобы "противоречит подходам" России.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие".
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Гутерришу и Эрдогану продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.
19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. В Минобороны Украины ответили аналогичным заявлением в отношении российских кораблей.