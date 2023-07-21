ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пока нет признаков того, что РФ собирается применить ядерное оружие – глава ЦРУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бернс сказал, что ядерная риторика российского режима вызывает обеспокоенность
Бернс сказал, что ядерная риторика российского режима вызывает обеспокоенность
Фото: EPA

Пока нет никаких признаков того, что РФ собирается применить ядерное оружие. Об этом заявил директор американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Уильям Бернс 20 июля, выступая на форуме по безопасности в Аспене (США), сообщил канал NBC News.

При этом он сказал, что ядерная риторика российского режима вызывает обеспокоенность.

"Бряцание ядерным оружием, которым занимаются [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин и его окружение, было глубоко безответственным. Это не то, к чему мы можем относиться легкомысленно. Конечно, мы очень внимательно следим за вещами, но конкретных немедленных приготовлений к применению ядерного оружия не видим", – заявил он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным начальника ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, ЦРУ, война России против Украины, Уильям Бернс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (157457)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54483)
3
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (53693)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (46650)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (45303)
6
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (39965)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (38875)
8
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (36944)
 
 
 
 