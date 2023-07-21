Пока нет признаков того, что РФ собирается применить ядерное оружие – глава ЦРУ

При этом он сказал, что ядерная риторика российского режима вызывает обеспокоенность.

"Бряцание ядерным оружием, которым занимаются [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин и его окружение, было глубоко безответственным. Это не то, к чему мы можем относиться легкомысленно. Конечно, мы очень внимательно следим за вещами, но конкретных немедленных приготовлений к применению ядерного оружия не видим", – заявил он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным начальника ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.