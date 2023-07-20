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Генсек белорусского Красного Креста о применении ядерного оружия: Мы не просто говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать

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Шевцов уже несколько раз был на оккупированном Россией Донбассе и признал, что вывозил украинских детей
Шевцов уже несколько раз был на оккупированном Россией Донбассе и признал, что вывозил украинских детей
Скриншот: Euroradio. About Belarus in English / Twitter

Беларусь и Россия используют ядерное оружие против Запада "в случае необходимости". Об этом генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил 20 июля, сообщает "Зеркало".

Он похвалил политику СССР во время Карибского кризиса в 1962 году, когда советское ядерное оружие было размещено на Кубе и направлено на США. Глава Советского Союза Никита Хрущев, по мнению Шевцова, "поставил на грань ядерной войны все человечество, но четко показал всем свое место".

"Я ни к чему не призываю. Я достаточно прямолинейный человек, иногда страдаю от этого. Но тем не менее вещи надо называть своими именами. Может быть, все-таки стоит людям намекнуть, что мы не просто вам говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать", – сказал Шевцов.

Ранее Шевцов несколько раз был на оккупированном Россией Донбассе. Во время последней поездки снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1" (сюжет на YouTube-канале недоступен в Украине), где признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест Шевцова за участие в похищении и депортации украинских детей.

Международная федерация обществ КК дистанцировалась от Шевцова, заявив, что он "не выступает от имени МФКК или любого другого компонента движения и его заявления не отражают их точку зрения".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.

Теги: Беларусь, ядерное оружие, Красный Крест
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