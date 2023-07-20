Генсек белорусского Красного Креста о применении ядерного оружия: Мы не просто говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать

Он похвалил политику СССР во время Карибского кризиса в 1962 году, когда советское ядерное оружие было размещено на Кубе и направлено на США. Глава Советского Союза Никита Хрущев, по мнению Шевцова, "поставил на грань ядерной войны все человечество, но четко показал всем свое место".
"Я ни к чему не призываю. Я достаточно прямолинейный человек, иногда страдаю от этого. Но тем не менее вещи надо называть своими именами. Может быть, все-таки стоит людям намекнуть, что мы не просто вам говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать", – сказал Шевцов.
Ранее Шевцов несколько раз был на оккупированном Россией Донбассе. Во время последней поездки снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1" (сюжет на YouTube-канале недоступен в Украине), где признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.
В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест Шевцова за участие в похищении и депортации украинских детей.
Международная федерация обществ КК дистанцировалась от Шевцова, заявив, что он "не выступает от имени МФКК или любого другого компонента движения и его заявления не отражают их точку зрения".
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".
25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.
6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.