Международная федерация обществ Красного Креста дистанцировалась от генсека белорусского Красного Креста, который признался, что вывозил детей из Украины

В заявлении подчеркивается, что федерация узнала из СМИ о визите генсека белорусского Красного Креста в оккупированные Луганск и Донецк и его признаниях в вывозе детей из Украины.

"Нас не уведомили о визите и мы не участвовали ни в каких мероприятиях, в том числе с детьми... Визит и связанные с ним мероприятия не были согласованы с другими составляющими движения, как того требуют наши внутренние правила и положения", – сказано в сообщении.

В федерации подчеркнули, что чрезвычайные обстоятельства этого визита, в том числе "использование символа, связанного с одной из сторон международного вооруженного конфликта в Украине" (Шевцов был в одежде с буквой "Z"), затрагивают основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Отдельно в федерации отметили, что генеральный секретарь белорусского Красного Креста "не выступает от имени МФКК или любого другого компонента движения, и его заявления не отражают их точку зрения".

Федерация передала это дело в комитет по соблюдению и посредничеству, который, согласно правилам МФКК, является независимым органом, расследующим и устраняющим предполагаемые нарушения добросовестности.

Также МФКК связалась с белорусским Красным Крестом, чтобы "выразить серьезную обеспокоенность и прекратить любую подобную деятельность в будущем".

"Эти действия рискуют подорвать доверие к нашей работе по поддержке нуждающихся сообществ, кем бы они ни были и с какой бы стороны фронта ни находились. Крайне важно, чтобы все составляющие Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от правительств и носителей оружия", – подчеркнули в сообщении.