ГОРДОН
 
 
МИР

Международная федерация обществ Красного Креста дистанцировалась от генсека белорусского Красного Креста, который признался, что вывозил детей из Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МФКК связалась с белорусским Красным Крестом, чтобы "выразить серьезную обеспокоенность"
МФКК связалась с белорусским Красным Крестом, чтобы "выразить серьезную обеспокоенность"
Фото: ifrc.org

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC, МФКК) дистанцировалась от общества Красного Креста Беларуси. Заявление опубликовано на сайте IFRC 19 июля.

В заявлении подчеркивается, что федерация узнала из СМИ о визите генсека белорусского Красного Креста в оккупированные Луганск и Донецк и его признаниях в вывозе детей из Украины. 

"Нас не уведомили о визите и мы не участвовали ни в каких мероприятиях, в том числе с детьми... Визит и связанные с ним мероприятия не были согласованы с другими составляющими движения, как того требуют наши внутренние правила и положения", – сказано в сообщении.

В федерации подчеркнули, что чрезвычайные обстоятельства этого визита, в том числе "использование символа, связанного с одной из сторон международного вооруженного конфликта в Украине" (Шевцов был в одежде с буквой "Z"), затрагивают основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Отдельно в федерации отметили, что генеральный секретарь белорусского Красного Креста "не выступает от имени МФКК или любого другого компонента движения, и его заявления не отражают их точку зрения".

Федерация передала это дело в комитет по соблюдению и посредничеству, который, согласно правилам МФКК, является независимым органом, расследующим и устраняющим предполагаемые нарушения добросовестности.

Также МФКК связалась с белорусским Красным Крестом, чтобы "выразить серьезную обеспокоенность и прекратить любую подобную деятельность в будущем".

"Эти действия рискуют подорвать доверие к нашей работе по поддержке нуждающихся сообществ, кем бы они ни были и с какой бы стороны фронта ни находились. Крайне важно, чтобы все составляющие Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от правительств и носителей оружия", – подчеркнули в сообщении. 

Контекст:

Группа белорусских оппозиционеров – Национальное антикризисное управление – в мае заявила, что белорусские власти участвовали в незаконной депортации более 2 тыс. детей с оккупированных Россией территорий Украины. По данным организации, 2150 украинских детей, включая сирот, в возрасте от шести до 15 лет были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.

Белорусское оппозиционное издание "Зеркало" сообщило 19 июля, что Шевцов "во время очередной поездки на Донбасс" снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1", где признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Шевцова за участие в незаконной депортации детей из Украины.

Теги: Беларусь, Донбасс, депортация, Красный Крест, дети, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Галина ГРИШИНА
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
Галина ГРИШИНА
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Как правильно мыть ягоды. Советы
Как правильно мыть ягоды. Советы
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
Галина ГРИШИНА
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Галина ГРИШИНА
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (174336)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (47098)
3
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (42539)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (37084)
5
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (33204)
6
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (32578)
7
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (32451)
8
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (31443)
 
 
 
 