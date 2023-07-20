Международная федерация обществ Красного Креста дистанцировалась от генсека белорусского Красного Креста, который признался, что вывозил детей из Украины

В заявлении подчеркивается, что федерация узнала из СМИ о визите генсека белорусского Красного Креста в оккупированные Луганск и Донецк и его признаниях в вывозе детей из Украины.
"Нас не уведомили о визите и мы не участвовали ни в каких мероприятиях, в том числе с детьми... Визит и связанные с ним мероприятия не были согласованы с другими составляющими движения, как того требуют наши внутренние правила и положения", – сказано в сообщении.
В федерации подчеркнули, что чрезвычайные обстоятельства этого визита, в том числе "использование символа, связанного с одной из сторон международного вооруженного конфликта в Украине" (Шевцов был в одежде с буквой "Z"), затрагивают основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Отдельно в федерации отметили, что генеральный секретарь белорусского Красного Креста "не выступает от имени МФКК или любого другого компонента движения, и его заявления не отражают их точку зрения".
Федерация передала это дело в комитет по соблюдению и посредничеству, который, согласно правилам МФКК, является независимым органом, расследующим и устраняющим предполагаемые нарушения добросовестности.
Также МФКК связалась с белорусским Красным Крестом, чтобы "выразить серьезную обеспокоенность и прекратить любую подобную деятельность в будущем".
"Эти действия рискуют подорвать доверие к нашей работе по поддержке нуждающихся сообществ, кем бы они ни были и с какой бы стороны фронта ни находились. Крайне важно, чтобы все составляющие Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от правительств и носителей оружия", – подчеркнули в сообщении.
Группа белорусских оппозиционеров – Национальное антикризисное управление – в мае заявила, что белорусские власти участвовали в незаконной депортации более 2 тыс. детей с оккупированных Россией территорий Украины. По данным организации, 2150 украинских детей, включая сирот, в возрасте от шести до 15 лет были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.
Белорусское оппозиционное издание "Зеркало" сообщило 19 июля, что Шевцов "во время очередной поездки на Донбасс" снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1", где признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Шевцова за участие в незаконной депортации детей из Украины.