МОК запретил Великобритании проводить олимпийские отборочные соревнования из-за жесткой позиции по России и Беларуси

Олимпийский парк в Лондоне собирался принять новую "олимпийскую квалификационную серию" по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX в июне следующего года.
Однако, как стало известно The Times, исполнительный комитет МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию о том, что Лондон больше не будет рассматриваться в качестве места проведения соревнований и комитет теперь ищет другие варианты проведения серии в Европе.
Решение МОК связано с тем, что британское правительство настаивает на том, что российские или белорусские спортсмены должны подписать личную декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать войну в Украине, если хотят выступать в Великобритании. Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать руководство президента страны-агрессора России Владимира Путина и не могут финансироваться государством.
В МОК назвали условия правительства Великобритании "дискриминационными". Позиция комитета заключается в том, что такие заявления могут поставить спортсменов в затруднительное положение, если они вернутся в Россию, где противодействие войне теперь является потенциальным уголовным преступлением.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.
В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.
Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.