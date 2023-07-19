ГОРДОН
 
 
СПОРТ

МОК запретил Великобритании проводить олимпийские отборочные соревнования из-за жесткой позиции по России и Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лондон должен был принять новую "олимпийскую квалификационную серию" по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX
Лондон должен был принять новую "олимпийскую квалификационную серию" по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX 
Фото: depositphotos.com

Международный олимпийский комитет запретил Великобритании проводить квалификационные турниры на Олимпиаду 2024 в новых видах спорта из-за жесткой позиции Лондона относительно участия российских и белорусских спортсменов. Об этом 17 июля сообщил The Times.

Олимпийский парк в Лондоне собирался принять новую "олимпийскую квалификационную серию" по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX в июне следующего года.

Однако, как стало известно The Times, исполнительный комитет МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию о том, что Лондон больше не будет рассматриваться в качестве места проведения соревнований и комитет теперь ищет другие варианты проведения серии в Европе.

Решение МОК связано с тем, что британское правительство настаивает на том, что российские или белорусские спортсмены должны подписать личную декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать войну в Украине, если хотят выступать в Великобритании. Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать руководство президента страны-агрессора России Владимира Путина и не могут финансироваться государством.

В МОК назвали условия правительства Великобритании "дискриминационными". Позиция комитета заключается в том, что такие заявления могут поставить спортсменов в затруднительное положение, если они вернутся в Россию, где противодействие войне теперь является потенциальным уголовным преступлением.

Контекст:

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, Беларусь, Великобритания, Лондон, МОК, декларация, Олимпиада, запрет, дискриминация, спортсмены, соревнования, фристайл, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет, скейтбординг, турнир, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
Галина ГРИШИНА
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Галина ГРИШИНА
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Галина ГРИШИНА
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Девять образов для беременных от украинского блогера
Девять образов для беременных от украинского блогера
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Галина ГРИШИНА
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
Галина ГРИШИНА
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (139561)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (40803)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (34855)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (33676)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (30821)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (30676)
7
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (23863)
8
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (23748)
 
 
 
 