МОК запретил Великобритании проводить олимпийские отборочные соревнования из-за жесткой позиции по России и Беларуси

Олимпийский парк в Лондоне собирался принять новую "олимпийскую квалификационную серию" по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX в июне следующего года.

Однако, как стало известно The Times, исполнительный комитет МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию о том, что Лондон больше не будет рассматриваться в качестве места проведения соревнований и комитет теперь ищет другие варианты проведения серии в Европе.

Решение МОК связано с тем, что британское правительство настаивает на том, что российские или белорусские спортсмены должны подписать личную декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать войну в Украине, если хотят выступать в Великобритании. Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать руководство президента страны-агрессора России Владимира Путина и не могут финансироваться государством.

В МОК назвали условия правительства Великобритании "дискриминационными". Позиция комитета заключается в том, что такие заявления могут поставить спортсменов в затруднительное положение, если они вернутся в Россию, где противодействие войне теперь является потенциальным уголовным преступлением.