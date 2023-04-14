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Минспорта официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь

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В случае нарушения норм приказа спортивные федерации могут быть лишены статуса национальных
В случае нарушения норм приказа спортивные федерации могут быть лишены статуса национальных
Фото: football24.ua

Сборным Украины официально запрещено участие в соревнованиях, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующий приказ от 12 апреля опубликован на сайте Министерства молодежи и спорта.

Запрет касается олимпийских, неолимпийских и параолимпийских видов спорта. В случае нарушения норм приказа спортивные федерации могут быть лишены статуса национальных, говорится в документе.

Указ предусматривает:

  1. запрет официальным делегациям участвовать в турнирах с российскими и белорусскими атлетами;
  2. отзыв из командировок официальных делегаций при участии на турнирах, где соревнуются российские и белорусские спортсмены;
  3. обеспечение возвращения участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда их отправили при выявлении фактов, предусмотренных в п.2;
  4. мониторинг спортивными федерациями возможного участия атлетов из России и Беларуси на международных соревнованиях;
  5. мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальных, а также атлетов, представляемых ими в международных спортивных соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси;
  6. подачу соответствующих документов для лишения сборных статуса национальных в случае выявления нарушений данного указа.
Указ подписал не министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а его заместитель Матвей Бедный.
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

Теги: Россия, спорт, Беларусь, сборная Украины, Паралимпиада, Министерство молодежи и спорта, Олимпиада, запрет, соревнования, Вадим Гутцайт
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