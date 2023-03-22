Международная федерация хоккея продлила запрет на участие в соревнованиях команд из России и Беларуси

"На своем очередном заседании совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с повторным включением национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования IIHF. На основании детальной оценки рисков [...] совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF пока небезопасно", – говорится в сообщении.
Решением международной федерации сезон 2023–2024 годов пройдет без хоккейных команд из Беларуси и России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину IIHF отстранила сборные России и Беларуси всех возрастов, а также российские и белорусские клубы от участия в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Решение было принято 28 февраля на внеочередном заседании совета IIHF.
Кроме того, Россия лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который должен был пройти в 2023 году.
"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из-за заботы о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков. Совет IIHF также принял во внимание нарушение российским правительством олимпийского перемирия, которое было установлено в декабре 2021 года резолюцией Генассамблеи ООН", – сказано в заявлении.
В апреле 2022 года IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5-го по 21 мая 2023 года.