Международная федерация хоккея продлила запрет на участие в соревнованиях команд из России и Беларуси

Россию и Беларусь IIHF отстранила через четыре дня после начала полномасштабной войны в Украине Фото: International Ice Hockey Federation (IIHF) / Facebook

"На своем очередном заседании совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с повторным включением национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования IIHF. На основании детальной оценки рисков [...] совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF пока небезопасно", – говорится в сообщении.

Решением международной федерации сезон 2023–2024 годов пройдет без хоккейных команд из Беларуси и России.