"В ответ на теракт в Дружковке". В Закарпатской ОВА анонсировали строительство трех крытых ледовых арен для хоккея

В тех общинах Закарпатской области, где обустроят площадки, создадут ДЮСШ с отделениями для хоккея, отметил глава ОВА Скриншот: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

Об этом 5 января в Facebook сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Террористы могут уничтожить наши спортивные объекты, но им никогда не уничтожить победный дух, живущий в сердцах наших спортсменов. 3 января российские военные, нарушая нормы международного права, бомбардировали ледовую арену в Дружковке Донецкой области, которая была одной из ячеек украинского хоккея, – написал руководитель ОВА. – В ответ на теракт, которым уничтожена арена "Альтаир", при поддержке территориальных общин края и Федерации хоккея Украины мы приступаем к возведению трех крытых ледовых площадок для проведения тренировок и соревнований по хоккею".

По словам Микиты, в тех общинах, где обустроят площадки, создадут ДЮСШ с отделениями для хоккея.

"Эти центры станут фундаментом развития хоккея на Закарпатье, который зародился в Ужгороде в 70-х годах прошлого столетия, а также новым местом для тренировок спортсменов, которые релокуются в наш регион… После разрушения каждого спортивного сооружения будут возводиться два новых ", – подчеркнул глава ОВА.