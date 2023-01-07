"В ответ на теракт в Дружковке". В Закарпатской ОВА анонсировали строительство трех крытых ледовых арен для хоккея

Об этом 5 января в Facebook сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
"Террористы могут уничтожить наши спортивные объекты, но им никогда не уничтожить победный дух, живущий в сердцах наших спортсменов. 3 января российские военные, нарушая нормы международного права, бомбардировали ледовую арену в Дружковке Донецкой области, которая была одной из ячеек украинского хоккея, – написал руководитель ОВА. – В ответ на теракт, которым уничтожена арена "Альтаир", при поддержке территориальных общин края и Федерации хоккея Украины мы приступаем к возведению трех крытых ледовых площадок для проведения тренировок и соревнований по хоккею".
По словам Микиты, в тех общинах, где обустроят площадки, создадут ДЮСШ с отделениями для хоккея.
"Эти центры станут фундаментом развития хоккея на Закарпатье, который зародился в Ужгороде в 70-х годах прошлого столетия, а также новым местом для тренировок спортсменов, которые релокуются в наш регион… После разрушения каждого спортивного сооружения будут возводиться два новых ", – подчеркнул глава ОВА.
Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. На ледовой арене "Альтаир", домашней арене ХК "Донбасс", вспыхнул пожар.
Как уточнили в Нацполиции, два раза россияне ударили по Дружковке ракетами С-300 и "Искандер", а по ледовой арене нанесли авиаудар ракетой Х-55. Журналисты опубликовали фото и видео арены "Альтаир" после атаки.
В результате ракетной атаки по Дружковке один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил 3 января замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Российская ракета России против "Альтаира" в Дружковке – очередное признание государства-террориста, отметил президент Владимир Зеленский.