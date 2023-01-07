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"В ответ на теракт в Дружковке". В Закарпатской ОВА анонсировали строительство трех крытых ледовых арен для хоккея

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В тех общинах Закарпатской области, где обустроят площадки, создадут ДЮСШ с отделениями для хоккея, отметил глава ОВА
В тех общинах Закарпатской области, где обустроят площадки, создадут ДЮСШ с отделениями для хоккея, отметил глава ОВА
Скриншот: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

В Закарпатской области построят три крытые ледовые площадки для хоккея.

Об этом 5 января в Facebook сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Террористы могут уничтожить наши спортивные объекты, но им никогда не уничтожить победный дух, живущий в сердцах наших спортсменов. 3 января российские военные, нарушая нормы международного права, бомбардировали ледовую арену в Дружковке Донецкой области, которая была одной из ячеек украинского хоккея, – написал руководитель ОВА. – В ответ на теракт, которым уничтожена арена "Альтаир", при поддержке территориальных общин края и Федерации хоккея Украины мы приступаем к возведению трех крытых ледовых площадок для проведения тренировок и соревнований по хоккею".

По словам Микиты, в тех общинах, где обустроят площадки, создадут ДЮСШ с отделениями для хоккея.

"Эти центры станут фундаментом развития хоккея на Закарпатье, который зародился в Ужгороде в 70-х годах прошлого столетия, а также новым местом для тренировок спортсменов, которые релокуются в наш регион… После разрушения каждого спортивного сооружения будут возводиться два новых ", – подчеркнул глава ОВА.

https://www.facebook.com/100076386781075/videos/693933942403210/

Контекст:

Вечером 2 января россияне нанесли несколько ракетных ударов по Дружковке. На ледовой арене "Альтаир", домашней арене ХК "Донбасс", вспыхнул пожар.

Как уточнили в Нацполиции, два раза россияне ударили по Дружковке ракетами С-300 и "Искандер", а по ледовой арене нанесли авиаудар ракетой Х-55. Журналисты опубликовали фото и видео арены "Альтаир" после атаки.

В результате ракетной атаки по Дружковке один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил 3 января замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Российская ракета России против "Альтаира" в Дружковке – очередное признание государства-террориста, отметил президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, теракт, хоккей, Ужгород, террористы, строительство, Дружковка, Закарпатская ОГА, Закарпатская область, спортсмены, соревнования, ракета, разрушения, Виктор Микита
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