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МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду 2024

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Помимо РФ и Беларуси, приглашение на Олимпиаду не получит также Гватемала
Помимо РФ и Беларуси, приглашение на Олимпиаду не получит также Гватемала
Фото: depositphotos.com

Международный олимпийский комитет 26 июля не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщила 13 июля пресс-служба МОК.

"Приглашения 203 допущенным НОК будут разосланы 26 июля 2023 года. По указанным причинам из этого числа будут исключены НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, который в настоящее время отстранен от участия", – говорится в сообщении.

Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину.

Контекст:

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, Беларусь, МОК, НОК, Олимпиада, Гватемала, спортсмены, соревнования, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет
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