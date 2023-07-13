МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду 2024

Помимо РФ и Беларуси, приглашение на Олимпиаду не получит также Гватемала Фото: depositphotos.com

"Приглашения 203 допущенным НОК будут разосланы 26 июля 2023 года. По указанным причинам из этого числа будут исключены НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, который в настоящее время отстранен от участия", – говорится в сообщении.

Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину.