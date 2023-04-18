Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду. Украинская команда участвует

"Следуя рекомендациям МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованным 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России на олимпийские предквалификационные турниры FIBA 2023 года", – говорится в сообщении.

В то же время к участию в турнирах в регионе Европа допустили сборную Болгарии.

Всего в европейской части квалификации примут участие 16 стран, в том числе Украина: Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция, Украина и Болгария.

Олимпийские квалификационные турниры пройдут с 12-го по 20 августа 2023 года.

В апреле Министерство молодежи и спорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь.