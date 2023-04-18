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Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду. Украинская команда участвует

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В олимпийской квалификации Россию заменили Болгарией
В олимпийской квалификации Россию заменили Болгарией
Фото: pixabay.com

Международная федерация баскетбола (FIBA) не допустила сборную России к квалификационному турниру для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 18 апреля проинформировал сайт федерации.

"Следуя рекомендациям МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованным 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России на олимпийские предквалификационные турниры FIBA 2023 года", – говорится в сообщении.

В то же время к участию в турнирах в регионе Европа допустили сборную Болгарии.

Всего в европейской части квалификации примут участие 16 стран, в том числе Украина: Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция, Украина и Болгария.

Олимпийские квалификационные турниры пройдут с 12-го по 20 августа 2023 года.

В апреле Министерство молодежи и спорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Болгария, баскетбол, Олимпиада, запрет, соревнования, турнир, россияне
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