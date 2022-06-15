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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готов был встать на колени перед Путиным". Экс-капитан сборной России рассказал о записи антивоенного видео, которое в РФ никто не опубликовал

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Звезда российского футбола Игорь Денисов заявил, что ему страшно, но он считает нужным высказаться против войны в Украине
Звезда российского футбола Игорь Денисов заявил, что ему страшно, но он считает нужным высказаться против войны в Украине
Фото: i.denisov27 / Instagram

Обладатель Кубка УЕФА и бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов заявил, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину был против войны. Он записал обращение к президенту России Владимиру Путину, но ни одно российское СМИ не обнародовало его, признался футболист в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, которое было опубликовано 15 июня в канале Nobel на сервисе YouTube.

Денисов сказал, что война стала для него "шоком" и "катастрофой".

"Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. […] Я против этого. Я против, когда люди умирают", – заявил экс-футболист.

Он рассказал, что решил записать обращение к Путину с просьбой остановить войну, но видео так и не увидело свет.

"Я дал послушать своему юристу, мы хотели на YouTube скинуть, но все медиа отказались", – вспоминает автор видео.

По словам Денисова, Путину в видеообращении адресовалась фраза: "Готов встать на колени перед вами".

"Я, гордый парень, готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. […] Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет", – говорит в интервью экс-игрок сборной РФ.

По признанию Денисова, ему страшно озвучивать антивоенную позицию из-за того, что в России есть "этот закон, когда сажают тебя в тюрьму".

"Даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Я нигде не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать, мне это нафиг не надо. Что будет, то будет. Но как можно не сказать, если я чувствую так?" – подытожил Денисов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией, слово "война" под запретом.

Власти РФ преследуют россиян за антивоенные высказывания и участие в любых акциях протеста, где выражается несогласие (или есть хотя бы намек на несогласие) с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля. Так, только 2 апреля на антивоенных акциях в России задержали более 200 человек.

Несмотря на репрессивный "закон о фейках", принятый в РФ, акции протеста продолжаются. Так, 12 июня в государственный праздник День России художники в Москве устроили антивоенную акцию с окровавленным флагом России под названием "Сегодня не мой день".

Из российских футболистов открыто выступил против вторжения РФ в Украину игрок сборной РФ Федор Смолов, написавший 24 февряля в Instagram "Нет войне!". Еще один футболист сборной РФ Артем Дзюба 2 марта в ответ на претензии капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко заявил, что он против любой войны, но также против агрессии и ненависти в адрес российских спортсменов. Сейчас этот пост Дзюбы в Instagram недоступен.

Теги: Россия, Владимир Путин, футбол, Украина, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, сборная России, интервью, акции протеста, российские оккупанты
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