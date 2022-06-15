"Готов был встать на колени перед Путиным". Экс-капитан сборной России рассказал о записи антивоенного видео, которое в РФ никто не опубликовал

"Даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Я нигде не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать, мне это нафиг не надо. Что будет, то будет. Но как можно не сказать, если я чувствую так?" – подытожил Денисов.
Денисов сказал, что война стала для него "шоком" и "катастрофой".
"Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. […] Я против этого. Я против, когда люди умирают", – заявил экс-футболист.
Он рассказал, что решил записать обращение к Путину с просьбой остановить войну, но видео так и не увидело свет.
"Я дал послушать своему юристу, мы хотели на YouTube скинуть, но все медиа отказались", – вспоминает автор видео.
По словам Денисова, Путину в видеообращении адресовалась фраза: "Готов встать на колени перед вами".
"Я, гордый парень, готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. […] Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет", – говорит в интервью экс-игрок сборной РФ.
По признанию Денисова, ему страшно озвучивать антивоенную позицию из-за того, что в России есть "этот закон, когда сажают тебя в тюрьму".
"Даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Я нигде не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать, мне это нафиг не надо. Что будет, то будет. Но как можно не сказать, если я чувствую так?" – подытожил Денисов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией, слово "война" под запретом.
Власти РФ преследуют россиян за антивоенные высказывания и участие в любых акциях протеста, где выражается несогласие (или есть хотя бы намек на несогласие) с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля. Так, только 2 апреля на антивоенных акциях в России задержали более 200 человек.
Несмотря на репрессивный "закон о фейках", принятый в РФ, акции протеста продолжаются. Так, 12 июня в государственный праздник День России художники в Москве устроили антивоенную акцию с окровавленным флагом России под названием "Сегодня не мой день".
Из российских футболистов открыто выступил против вторжения РФ в Украину игрок сборной РФ Федор Смолов, написавший 24 февряля в Instagram "Нет войне!". Еще один футболист сборной РФ Артем Дзюба 2 марта в ответ на претензии капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко заявил, что он против любой войны, но также против агрессии и ненависти в адрес российских спортсменов. Сейчас этот пост Дзюбы в Instagram недоступен.