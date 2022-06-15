"Готов был встать на колени перед Путиным". Экс-капитан сборной России рассказал о записи антивоенного видео, которое в РФ никто не опубликовал

Звезда российского футбола Игорь Денисов заявил, что ему страшно, но он считает нужным высказаться против войны в Украине Фото: i.denisov27 / Instagram

Денисов сказал, что война стала для него "шоком" и "катастрофой".

"Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. […] Я против этого. Я против, когда люди умирают", – заявил экс-футболист.

Он рассказал, что решил записать обращение к Путину с просьбой остановить войну, но видео так и не увидело свет.

"Я дал послушать своему юристу, мы хотели на YouTube скинуть, но все медиа отказались", – вспоминает автор видео.

По словам Денисова, Путину в видеообращении адресовалась фраза: "Готов встать на колени перед вами".

"Я, гордый парень, готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. […] Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет", – говорит в интервью экс-игрок сборной РФ.

По признанию Денисова, ему страшно озвучивать антивоенную позицию из-за того, что в России есть "этот закон, когда сажают тебя в тюрьму".

"Даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Я нигде не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать, мне это нафиг не надо. Что будет, то будет. Но как можно не сказать, если я чувствую так?" – подытожил Денисов.