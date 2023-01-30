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Малиновский обнял футболиста сборной России после матча в чемпионате Франции, а потом извинился

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Малиновский (по центру) извинился "перед украинцами" за ответ на жест игрока "Монако" Головина
Малиновский (по центру) извинился "перед украинцами" за ответ на жест игрока "Монако" Головина
Фото: EPA

Один из лидеров сборной Украины по футболу, полузащитник "Олимпика" из Марселя Руслан Малиновский 28 января провел почти полный матч в чемпионате Франции против клуба "Монако", который завершился вничью 1:1.

Об этом сообщается на сайте Лиги 1.

По данным портала WhoScored.com, Малиновский стал одним из лучших игроков в составе своего клуба, получив итоговую оценку за матч 7,1.

После его завершения игрок сборной Украины отметился "странным поступком", написал Sport.ua.

Портал обратил внимание на обнимание Малиновского с хавбеком сборной России и "Монако" Александром Головиным.

На фоне войны, которую в феврале 2022 года против Украины начала Россия, поступок игрока сборной начали обсуждать в соцсетях, отметил Sport.ua.

Фото: sport.ua
Фото: sport.ua

30 января в Instagram Малиновский извинился "перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако".

"Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руки, и я чисто машинально это сделал, – написал футболист. – Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те обиды и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки".

Малиновский добавил, что в индивидуальном спорте он бы "даже не вышел играть против российского спортсмена", поскольку "полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований".

"Слава Украине", – резюмировал игрок сборной.

Скриншот: malinovskyi_18 / Instagram
Скриншот: malinovskyi_18 / Instagram

Контекст:

В начале января Малиновский перешел в "Олимпик" из итальянского клуба "Аталанта".

В составе национальной сборной Украины полузащитник провел 51 поединок, в которых забил семь голов.

Теги: Россия, футбол, Украина, спорт, Франция, Монако, Марсель, украинцы, война России против Украины, футболист, спортсмены, соревнования, Руслан Малиновский, Александр Головин, россияне
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