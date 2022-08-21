Малиновский забил гол в ворота чемпиона Италии. Это первый мяч хавбека сборной Украины в новом сезоне Серии А. Видео

Видео забитого мяча, который стал первым для полузащитника сборной Украины в новом сезоне высшего дивизиона чемпионата Италии, опубликовано на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".
Малиновский открыл счет в матче на 29-й минуте в традиционном для себя стиле – левой ногой с линии штрафной площади соперника.
На момент написания материала "Аталанта" вела в матче против "Милана" со счетом 1:0.
В поединке первого тура Малиновский отличился результативной передачей.
* #THFC target Ruslan Malinovskyi scoring tonight!— The Spurs Watch (@TheSpursWatch) August 21, 2022
pic.twitter.com/yUUrJYQ1IB