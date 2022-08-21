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Малиновский забил гол в ворота чемпиона Италии. Это первый мяч хавбека сборной Украины в новом сезоне Серии А. Видео

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Малиновский открыл счет в матче на 29-й минуте
Малиновский открыл счет в матче на 29-й минуте
Фото: EPA (архив)

Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, выступающий за клуб "Аталанта" (Бергамо), в матче второго тура Серии А забил гол в ворота чемпиона Италии "Милана".

Видео забитого мяча, который стал первым для полузащитника сборной Украины в новом сезоне высшего дивизиона чемпионата Италии, опубликовано на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Малиновский открыл счет в матче на 29-й минуте в традиционном для себя стиле – левой ногой с линии штрафной площади соперника.

На момент написания материала "Аталанта" вела в матче против "Милана" со счетом 1:0.

В поединке первого тура Малиновский отличился результативной передачей.

Теги: футбол, спорт, Италия, чемпионат, Милан, Руслан Малиновский, Аталанта, Бергамо, Серия А
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