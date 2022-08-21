Малиновский забил гол в ворота чемпиона Италии. Это первый мяч хавбека сборной Украины в новом сезоне Серии А. Видео

Малиновский открыл счет в матче на 29-й минуте Фото: EPA (архив)

Видео забитого мяча, который стал первым для полузащитника сборной Украины в новом сезоне высшего дивизиона чемпионата Италии, опубликовано на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Малиновский открыл счет в матче на 29-й минуте в традиционном для себя стиле – левой ногой с линии штрафной площади соперника.

На момент написания материала "Аталанта" вела в матче против "Милана" со счетом 1:0.

В поединке первого тура Малиновский отличился результативной передачей.