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Малиновский перешел в "Олимпик". В Марселе он будет играть под №18

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Малиновский будет играть за "Олимпик" на правах аренды с обязательным выкупом
Малиновский будет играть за "Олимпик" на правах аренды с обязательным выкупом
Фото: om.fr

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сменил итальянскую "Аталанту" на французский "Олимпик", сообщает 9 января официальный сайт марсельского клуба.

Отмечается, что 29-летний хавбек стал первым зимним новичком "Марселя". Французский клуб арендовал игрока сборной Украины с обязательством выкупа.

"У Руслана Малиновского невероятная левая нога, грозное оружие, которое позволяет ему быть очень техничным при стандартных положениях и дальних ударах. Он очень умный игрок, который делает игру более плавной и делает большое количество ключевых передач за игру", – представила украинца пресс-служба "Олимпика".

Условия сделки официально не разглашаются. Ранее футбольный ресурс Get French Football News писал, что переход Малиновского, вероятно, обойдется "Олимпику" в сумму около €10 млн. Еще €3 млн "Аталанта" может заработать в качестве бонусов, в том числе в случае выхода "Олимпика" в Лигу чемпионов.

Полноправным исполнителем "Марселя" украинский полузащитник станет после сезона 2022/23. Во Франции он будет выступать под привычным 18-м номером.

Контекст:

Малиновский родился 4 мая 1993 года в Житомире. Он является воспитанником донецкого "Шахтера", но на профессиональном уровне в Украине дебютировал в 2012 году за ПФК "Севастополь", с 2013 года играл за луганскую "Зарю".

В 2016 году его арендовал бельгийский "Генк", впоследствии выкупивший контракт хавбека за €2 млн. Здесь Малина сыграл 135 игр (30 голов и 33 передачи) за четыре сезона и стал чемпионом Бельгии в 2019 году

Летом 2019 года Малиновский стал игроком "Аталанты". В Бергамо Малиновский провел три с половиной сезона. За это время он успел сыграть 143 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 28 результативных передач, дважды становился бронзовым призером Серии А и трижды подряд выступал в Лиге чемпионов УЕФА. Он стал лучшим распасовщиком Серии А в 2021 году.

В составе национальной сборной Украины полузащитник провел 51 поединок, в которых забил семь голов.

Теги: футбол, Украина, спорт, Франция, аренда, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Марсель, трансфер, украинец, Руслан Малиновский, Аталанта, Серия А, турнир
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