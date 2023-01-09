Малиновский перешел в "Олимпик". В Марселе он будет играть под №18

Малиновский будет играть за "Олимпик" на правах аренды с обязательным выкупом Фото: om.fr

Отмечается, что 29-летний хавбек стал первым зимним новичком "Марселя". Французский клуб арендовал игрока сборной Украины с обязательством выкупа.

"У Руслана Малиновского невероятная левая нога, грозное оружие, которое позволяет ему быть очень техничным при стандартных положениях и дальних ударах. Он очень умный игрок, который делает игру более плавной и делает большое количество ключевых передач за игру", – представила украинца пресс-служба "Олимпика".

Условия сделки официально не разглашаются. Ранее футбольный ресурс Get French Football News писал, что переход Малиновского, вероятно, обойдется "Олимпику" в сумму около €10 млн. Еще €3 млн "Аталанта" может заработать в качестве бонусов, в том числе в случае выхода "Олимпика" в Лигу чемпионов.

Полноправным исполнителем "Марселя" украинский полузащитник станет после сезона 2022/23. Во Франции он будет выступать под привычным 18-м номером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)