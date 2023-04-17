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В Минспорта не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на Евро 2024, куда допустили команду Беларуси

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Сборная Украины уже провела один матч в рамках отборочного турнира на Евро 2024
Сборная Украины уже провела один матч в рамках отборочного турнира на Евро 2024
Фото: ЕРА

В Министерстве молодежи и спорта Украины не планируют запрещать сборной Украины по футболу принимать участие в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допущена сборная Беларуси. Об этом 17 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", заявил заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

"Что касается сборной Украины по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир. По состоянию на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной сборной Украины по футболу", – сказал Бедный.

26 марта в Лондоне сборная Украины со счетом 2:0 проиграла сборной Англии в первом матче отборочного турнира на Евро 2024 в группе С.

Следующие матчи в рамках отбора на Евро украинцы проведут 16 июня (против Северной Македонии) и 19 июня (против Мальты).

Контекст:

24 февраля 2022 года страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

12 апреля Минспорта официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь.

Теги: Россия, футбол, Украина, Беларусь, МОК, сборная Украины, Министерство молодежи и спорта, НОК, бойкот, соревнования
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