В Минспорта не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на Евро 2024, куда допустили команду Беларуси

Сборная Украины уже провела один матч в рамках отборочного турнира на Евро 2024 Фото: ЕРА

"Что касается сборной Украины по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир. По состоянию на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной сборной Украины по футболу", – сказал Бедный.

26 марта в Лондоне сборная Украины со счетом 2:0 проиграла сборной Англии в первом матче отборочного турнира на Евро 2024 в группе С.

Следующие матчи в рамках отбора на Евро украинцы проведут 16 июня (против Северной Македонии) и 19 июня (против Мальты).