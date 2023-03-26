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Футбольная сборная Украины уступила Англии в отборе на Евро-2024, ни разу не ударив в створ ворот

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Украинцы и англичане играли на "Уэмбли"
Украинцы и англичане играли на "Уэмбли"
Фото: ЕРА

26 марта в Лондоне национальная футбольная сборная Украины проиграла сборной Англии в первом для себя матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года в группе С. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч на стадионе "Уэмбли" был первым официальным поединком для и.о. главного тренера украинской команды Руслана Ротаня.

На 37-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн, а через три минуты его соотечественник Букайо Сака забил еще один мяч.

Поединок так и завершился со счетом 2:0 в пользу Англии.

Согласно статистическим данным, украинцы не нанесли по воротам соперника ни одного удара, который летел в сетку. Англичане нанесли семь таких ударов.

После поражения сборная Украины опустилась на последнее, пятое место в группе С, у нее ноль очков после одного поединка и "минус два" в графе с разницей забитых и пропущенных мячей.

Лидером группы стала Англия, у нее шесть очков после двух матчей.

скриншот: uefa.com
скриншот: uefa.com

Контекст:

Следующий матч в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины проведет 16 июня (против Северной Македонии) и 19 июня (против Мальты).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Англия, Лондон, сборная Украины, стадион, украинцы, Уэмбли, тренер, сборная Англии, Евро 2024, чемпионат Европы, Руслан Ротань
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