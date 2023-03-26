Футбольная сборная Украины уступила Англии в отборе на Евро-2024, ни разу не ударив в створ ворот

Украинцы и англичане играли на "Уэмбли" Фото: ЕРА

Матч на стадионе "Уэмбли" был первым официальным поединком для и.о. главного тренера украинской команды Руслана Ротаня.

На 37-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн, а через три минуты его соотечественник Букайо Сака забил еще один мяч.

Поединок так и завершился со счетом 2:0 в пользу Англии.

Согласно статистическим данным, украинцы не нанесли по воротам соперника ни одного удара, который летел в сетку. Англичане нанесли семь таких ударов.

После поражения сборная Украины опустилась на последнее, пятое место в группе С, у нее ноль очков после одного поединка и "минус два" в графе с разницей забитых и пропущенных мячей.

Лидером группы стала Англия, у нее шесть очков после двух матчей.

скриншот: uefa.com