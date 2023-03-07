Ротань вернул в сборную Коноплянку. Объявлен состав на матч отбора Евро 2024 с Англией

Состав сборной Украины:
Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – "Шахтер" Донецк).
Защитники: Александр Караваев ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия) ), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).
Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбык ("Днепр-1").
Резервный список:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия").
Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – "Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).
Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.
Ротань будет возглавлять сборную Украины в статусе исполняющего обязанности главного тренера до конца контракта Сергея Реброва с клубом из ОАЭ "Аль-Айном" (30 июня 2023 года), затем главным тренером сборной Украины в УАФ планируют назначить Реброва. За это время национальная команда проведет три матча – против Англии, Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
Евро 2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборные.
Сборная Украины согласно жребию попала в группу С. Соперниками главной команды страны по отбору на Евро 2024 станут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Матчи отбора на Евро 2024 пройдут с марта по ноябрь следующего года.
Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Владельцы еще трех путевок на Евро 2024 определятся в стыковочных матчах, участники которых станут известны по итогам розыгрыша Лиги наций сезона 2022–2023.