Ротань вернул в сборную Коноплянку. Объявлен состав на матч отбора Евро 2024 с Англией

Ротань будет возглавлять сборную Украины в статусе исполняющего обязанности главного тренера до конца контракта Сергея Реброва с клубом из ОАЭ "Аль-Айном" (30 июня 2023 года), затем главным тренером сборной Украины в УАФ планируют назначить Реброва. За это время национальная команда проведет три матча – против Англии, Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Евро 2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборные.

Сборная Украины согласно жребию попала в группу С. Соперниками главной команды страны по отбору на Евро 2024 станут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Матчи отбора на Евро 2024 пройдут с марта по ноябрь следующего года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Владельцы еще трех путевок на Евро 2024 определятся в стыковочных матчах, участники которых станут известны по итогам розыгрыша Лиги наций сезона 2022–2023.