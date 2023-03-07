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Ротань вернул в сборную Коноплянку. Объявлен состав на матч отбора Евро 2024 с Англией

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Ротань определился с составом сборной Украины на матч с Англией
Ротань определился с составом сборной Украины на матч с Англией
Фото: uaf.ua

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украины Руслан Ротань объявил список из 26 игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки и участия в первом матче отбора Евро 2024 против Англии (26 марта, Лондон, стадион "Уэмбли"). Об этом сообщила 6 марта пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – "Шахтер" Донецк).

Защитники: Александр Караваев ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия) ), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбык ("Днепр-1").

Резервный список:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия").

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба  "Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.

Контекст:

Ротань будет возглавлять сборную Украины в статусе исполняющего обязанности главного тренера до конца контракта Сергея Реброва с клубом из ОАЭ "Аль-Айном" (30 июня 2023 года), затем главным тренером сборной Украины в УАФ планируют назначить Реброва. За это время национальная команда проведет три матча – против Англии, Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Евро 2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборные.

Сборная Украины согласно жребию попала в группу С. Соперниками главной команды страны по отбору на Евро 2024 станут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Матчи отбора на Евро 2024 пройдут с марта по ноябрь следующего года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Владельцы еще трех путевок на Евро 2024 определятся в стыковочных матчах, участники которых станут известны по итогам розыгрыша Лиги наций сезона 2022–2023.

Теги: футбол, спорт, Англия, сборная Украины, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Александрия, Виктор Коваленко, сборная Англии, Евро 2024, Руслан Ротань, Андрей Лунин, Виктор Цыганков, Андрей Пятов, Александр Зубков, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Егор Назарина, Виталий Буяльский, Артем Довбик, Илья Забарный, Александр Караваев
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