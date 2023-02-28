ГОРДОН
 
 
СПОРТ

УАФ назначила и.о. тренера сборной Украины. Он будет совмещать три должности, пока не освободится Ребров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ротань останется у руля сборной U-21 и временно возглавит главную футбольную команду Украины
Ротань останется у руля сборной U-21 и временно возглавит главную футбольную команду Украины
Фото: uaf.ua

Главный тренер сборной Украины U-21 и футбольного клуба "Александрия" Руслан Ротань назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Соглашение с Русланом Ротанем, который исполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что исполком УАФ согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года и с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Ротань начал тренерскую карьеру в 2018 году с должности ассистента Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике". В декабре 2018 года он возглавил сборную Украины U-21, которую вывел на Евро 2023. Финальный турнир европейского первенства состоится в июне. В декабре 2022 года Ротаня представили как главного тренера ФК "Александрия". 

Ротань-футболист провел 100 матчей в футболке национальной команды, в которых забил восемь мячей. На клубном уровне он выступал за команды "Днепр", "Динамо" (Киев), "Славия" (Прага), чемпион Украины по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка Украины.

26 марта сборная Украины проведет стартовый матч отбора к Евро 2024. Соперником "сине-желтых" станет Англия. До конца контракта Реброва с клубом из ОАЭ "Аль-Айном" (30 июня 2023 года) национальная команда проведет еще два матча – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Контекст:

Сборная Украины оставалась без тренера с 1 января 2023 года, когда закончилася контракт у Александра Петракова. Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа 2021 года. Он сменил Андрея Шевченко.

Через три месяца, когда сборная Украины вышла в плей-офф квалификации отбора на ЧМ 2022, исполком УАФ утвердил Петракова полноценным главным тренером.

Сборная Украины под руководством Петракова не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира, а также не смогла подняться в элитный дивизион Лиги наций УЕФА – лигу А.

Контракт Петракова с УАФ завершался 30 декабря 2022 года, документ можно было продлить до 2024 года. 12 января 2023 года УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Петраковым.

Теги: футбол, Украина, спорт, Динамо Киев, УЕФА, сборная Украины, Сергей Ребров, Александрия, тренер, Руслан Ротань, УАФ, Александр Петраков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина призналась, сколько весит
Мишина призналась, сколько весит
Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023
Джессика Честейн в пышном платье упала на сцене SAG Awards 2023
Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины
Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (58699)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (47355)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39521)
4
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (23850)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (23316)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (14513)
7
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (12945)
8
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде (12567)
 
 
 
 