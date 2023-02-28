УАФ назначила и.о. тренера сборной Украины. Он будет совмещать три должности, пока не освободится Ребров

"Соглашение с Русланом Ротанем, который исполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что исполком УАФ согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года и с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Ротань начал тренерскую карьеру в 2018 году с должности ассистента Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике". В декабре 2018 года он возглавил сборную Украины U-21, которую вывел на Евро 2023. Финальный турнир европейского первенства состоится в июне. В декабре 2022 года Ротаня представили как главного тренера ФК "Александрия".

Ротань-футболист провел 100 матчей в футболке национальной команды, в которых забил восемь мячей. На клубном уровне он выступал за команды "Днепр", "Динамо" (Киев), "Славия" (Прага), чемпион Украины по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка Украины.

26 марта сборная Украины проведет стартовый матч отбора к Евро 2024. Соперником "сине-желтых" станет Англия. До конца контракта Реброва с клубом из ОАЭ "Аль-Айном" (30 июня 2023 года) национальная команда проведет еще два матча – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).